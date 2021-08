Mesto znížilo intenzitu osvetlenia pri Váhu pre vzácny vodný hmyz

Urobili tak na základe žiadosti miestneho ochranárskeho združenia.

25. aug 2021 o 15:48 TASR

HLOHOVEC. Uplynulých päť dní od piatka (20. 8.) bolo osvetlenie nábrežia Váhu v Hlohovci stlmené na polovicu. Mesto sa opatrením rozhodlo chrániť podenky – vzácny vodný hmyz v čase ich rojenia.

Prečítajte si tiež Trnava plánuje na Kravskom pasienku vytvoriť prírode blízke biotopy Čítajte

Ako informovala hovorkyňa radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová, urobilo tak na základe žiadosti miestneho ochranárskeho združenia.

„Druhá polovica augusta je obdobím, keď v posledných rokoch na nábreží Váhu zaznamenávame rojenie podeniek. Je to fascinujúci prírodný úkaz, no v mestskom prostredí je to pre ne ohrozujúce,“ konštatovala hovorkyňa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže sa Hlohovec usiluje podľa jej vyjadrenia byť ekologicky zodpovedným mestom, rozhodli sa znížením intenzity osvetlenia, aby podenky nelákalo, prispieť k ochrane tohto chráneného hmyzu. Výskyt podeniek je pritom znakom, že kvalita vody Váhu sa zlepšuje.

Podenka nížinná má spoločenskú hodnotu 50 eur. V spomínanom období sa masovo rojí vo večerných hodinách.

Pouličné osvetlenie a asfaltový povrch simulujú polarizáciu prírodných vodných útvarov a vtedy dochádza k javu, že svetlom lákané jedince kladú vajíčka na cestu namiesto do vody, čo veľmi negatívne vplýva na celkovú populáciu.