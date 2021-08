Čoskoro vyjde temná darkromance novinka od Emily D. Beňovej

„Vášeň, túžba, erotika a pokušenie z hlbín samotného pekla.“ Tak znie začiatok anotácie knihy 666 duší od spisovateľky Emily D. Beňovej, ktorá vychádza už 15.9.

23. aug 2021 o 0:00

S autorkou ženských románov sme si pri príležitosti vydania jej novej temnej knihy pripravili rozhovor.

Kto bol/je Váš spisovateľský vzor?

Priznám sa, že nemám vzor. Snažím sa byť originálom a myslím, že sa mi to aj darí.

Z pozície spisovateľky, stíhate niekedy popri písaní aj čítať knihy iných autorov? Ktorý je Váš obľúbený, či už zahraničný alebo slovenský?

Čítanie kníh, popri všetkom, čo denne riešim, je niekedy naozaj náročné, no z času na čas siahnem aj po inej knihe, aby som si trochu odpočinula od tých vlastných. Najviac čítam zahraničné autorky, moje obľúbené sú Johanna Lindseyová alebo Sherrilyn Kenyonová.

Ktorý žáner v literatúre je pre Vás „uzavretý", buď že Vás neláka, alebo nemáte k nemu čo povedať?

Krimi a Sci-fi. Tieto žánre mi naozaj nič nehovoria. A nevyhľadávam ani skutočné príbehy.

Aké žánre najradšej čítate?

Rada siaham po romantickej fantasy a historickej romanci. Mám rada aj erotickú literatúru, no najviac ma to ťahá k fantasy.

Čo Vás viedlo k napísaniu knihy práve s touto tematikou?

Písanie fantasy je jednoducho moja šálka kávy. V tomto som naozaj „doma“. Milujem ten pocit, keď sa nemusím držať hraníc reality, ale môžem fantazírovať naplno. Avšak stále sa snažím písať tak, aby bol príbeh uveriteľný, nakoľko je každé moje fantasy vsadené do reálneho sveta.

Čo vás inšpirovalo k napísaniu 666 duší?

Nápad vznikol pred niekoľkými rokmi. Ak si dobre spomínam, prvý raz mi táto myšlienka skrsla v mysli ešte pred rokom 2014, kedy som vydala anjelskú sériu Dva kroky do pekla. No nápad na napísanie 666 duší sa mi zrodil v hlave trochu neskôr, presnejšie pred štyrmi rokmi.

Príbeh 666 duší je príbeh odohrávajúci sa medzi ľuďmi a démonmi. Držala som sa dejovej línie, ktorú som si stanovila v sérii Dva kroky do pekla, kde som sa zamerala na padlých anjelov a anjelov. V tejto najnovšej knihe som stavila na to temnejšie, a tým sú samotní démoni. Avšak v knihe sa nájde aj postava, ktorá sa vyskytovala už v spomínanej sérii Dva kroky do pekla, a to samotný archanjel Gabriel.

Stotožňujete sa v niektorých situáciách s hlavným hrdinom alebo hrdinkou?

S hlavnou hrdinkou určite áno. Obe máme veľa spoločného. Nielen čo sa týka vlastností, ale aj zmýšľania. Mnohé veci by som urobila rovnako ako ona. Je akoby mojou dvojičkou, no zatiaľ čo ja žijem na tomto svete, ona v mojom srdci a hlave.

Na prvý pohľad vyzerá kniha ako seriál Lucifer, nechali ste sa inšpirovať?

Seriály nemám v láske, no viem, ktorý máte na mysli. Hoci som videla len niekoľko častí, myslím si, že 666 duší je o niečom úplne inom. Avšak, podobnosti s démonmi sa tam nájdu. Vo svete sa toho popísalo a natočilo už tak veľa, že napísať niečo, čo tu ešte nebolo, je naozaj nemožné. Ak by sa tam nejaké podobnosti aj našli, je to čisto náhodné.

Čo máme v knihe očakávať? Romantiku, akciu, drámu...

Bude tam z každého rožku trošku. Čitateľ sa dočká akcie, drámy, romantiky aj erotiky. Nepôjde o klasický fantasy román, a už vôbec to nebude čítanie pre neplnoletých. Aj preto sme na obálku vložili 18+. Čitateľov čaká naozaj temná jazda popretkávaná napätím, erotikou a temnom z hlbín samotného pekla.

Konzultujete s niekým pri písaní črty, povahy či správanie postáv?

Nie, v tomto som takpovediac „tvrdohlavá“. Avšak mám kočky, ktoré moje knihy čítajú ešte pred vydaním. Vlastne ich čítajú tesne po dopísaní, niekedy aj počas písania. Sú ako moje alternatívne poradkyne a vždy mi povedia svoj úprimný názor. Našťastie sa ešte nikdy nesťažovali.

Aké máte očakávania od tejto knihy?

Dúfam, že zaujme. Pri každom vydávaní ako autor tŕpnem, lebo mám obavu ako na dej zareagujú čitatelia, či ich to osloví a zapáči sa. Pri fantasy je to ešte náročnejšie, pretože za tie roky, čo píšem a vydávam knihy, som si všimla, aký veľký je rozdiel medzi publikovaním fantasy a klasických ženských románov. Kým klasické romány idú „na dračku“, s fantasy je to zložitejšie, avšak verím, že práve táto séria pokorí tú pomyslenú hranicu a zaujme širšiu verejnosť.

Na trhu je veľa autoriek, ktoré vydávajú ženské romány. Možno sa čitateľovi zdá, že ich je priveľa a je ťažké si z toho množstva vybrať. Nie je náročné udržať sa v takej konkurencii?

Náročné to je, no myslím, že mi drží prsty nemalé množstvo mojich čitateľov, ktorí mi dodávajú pocit, že táto „drina“ stojí za to. Spisovateľov je naozaj veľmi veľa a čitatelia sú doslova zasypaní novými a novými titulmi, ale verím, že tí, čo sú po mojom boku od úplného začiatku, pri mne zotrvajú aj naďalej.

Ktorú svoju knihu máte najradšej?

Ťažká otázka. Všetky mám rada rovnako, ale je to také pravidlo, že najviac zbožňujem tú, ktorú som napísala ako úplne prvú. Je to séria Temní anjeli. Tá je mojou srdcovou záležitosťou už od devätnástich rokov. Avšak zakaždým, keď píšem niečo nové, s tými postavami znova žijem a stávajú sa mojím TOP príbehom.

Ak by ste si mali vybrať jednu z Vašich kníh, ktorú by ste odporúčali prečítať každému a čo by nám mala daná kniha dať?

Určite je to séria Kým nás pravda nerozdelí. Je to klasický ženský román, no má v sebe hlboké posolstvo. Je o dôvere, pokore a porozumení. Dáva čitateľovi nazrieť do sveta tých „na dne“ a poukazuje na to, akú moc majú v našom svete peniaze.

Ako sme si mohli všimnúť, ste momentálne vyťažená autorka a vydávate viac titulov naraz.

Máte pravdu. Naozaj mám posledný rok veľmi veľa plánov a popri tom ako vydávam novú sériu 666 duší, plánujem vydanie druhej časti v Českej republike (Keď nás pravda spojí) a zároveň vydávam v reedícii sériu Dva kroky do pekla. Je to perné obdobie, no verím, že to zvládnem. Aj keď je to časovo nesmierne náročné, radosť mojich čitateľov za to stojí.

S akými reakciami na svoje knihy sa stretávate? Na knižných weboch je už v súčasnosti možné pridávať rôzne komentáre, čítate si ich? A keď áno, stretli ste sa nejakým, ktorý Vás veľmi prekvapil, či už pozitívne alebo negatívne? Nájdu sa aj takí neprajníci, ktorí hneď zhodnotia, že „to by som aj ja vedel napísať“?

Recenzie čítavam rada. Sú pre nás autorov akýmsi hnacím motorom, poprípade motiváciou, ktorá nás nakopne. Vďakabohu mám šťastie na pozitívne reakcie. Moje príbehy sa ľuďom páčia, ale samozrejme nájdu sa aj čitatelia, ktorí majú iný názor než väčšina. Dokonca som sa stretla s takým, kde sa istá čitateľka vyjadrila, že je kniha odpad. V závere však podotkla, že si aj tak prečíta ďalšie moje knihy. Tento druh hodnotenia vás zmätie, pretože na jednej strane je niečo odpad, no zároveň si chce prečítať aj ďalšie knihy. Niektoré hodnotenia zrania, pretože v sebe ukrývajú hnev čitateľa, ktorý sa potrebuje na niekom vyvŕšiť. Často je z recenzií cítiť ako to bolo myslené. Nie raz som sa presvedčila o tom, že tá recenzia bola písaná len preto, aby mi ublížili.

Aká je vaša obľúbená myšlienka?

„Ži tak, aby pri tvojom odchode všetci plakali.“

Na záver by som sa rada spýtala, čo plánujete po vydaní tejto série?

Po sérii 666 duší mám naplánované vydanie ďalšej knihy, ktorá je už takmer rok dopísaná. Pôjde o ženský román a rozhodne sa je načo tešiť.

video //www.youtube.com/embed/LmjQ__52hrk

Knihu 666 duší si už teraz môžete kúpiť v predobjednávke v kníhkupectve Martinus za zvýhodnenú cenu.

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa nápadov pri písaní ďalších kníh.