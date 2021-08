Ružindol potrebuje rozšíriť materskú školu

Okrem škôlky kapacitne nepostačuje ani základná škola, kde už však prebieha výstavba piatich plne organizovaných tried.

19. aug 2021 o 8:53 TASR

RUŽINDOL. Obec Ružindol pri Trnave potrebuje spraviť dostavbu materskej školy s jednou triedou. Vypísala preto výzvu na predkladanie ponúk pre dodávateľov. Podľa starostu Petra Galanského musia najskôr získať poznatok, v akej reálnej sume je po aktuálnom zdražení stavebných materiálov možné stavbu realizovať. Zároveň sa o prostriedky uchádzajú v grantovej výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na zvýšenie hrubej zaškolenosti materských škôl.

Podľa princípov výzvy dostane prijímateľ 8890 eur na jedno novovytvorené škôlkarské miesto. „My plánujeme triedu pre 26 detí, vychádza to okolo 230.000 eur. Počítame s päťpercentnou účasťou na projekte, uvidíme, aká bude celková suma na dostavbu triedy. Či by sme boli schopní rozdiel dofinancovať z vlastných prostriedkov alebo z prípadného úveru,“ uviedol starosta pre TASR.

Ak by všetko išlo podľa predstáv samosprávy, s výstavbou by chceli začať od nového roka a škôlku pripraviť do konca školského roka v júni 2022. „Dostavbu potrebujeme, počet detí sa zvyšuje, teraz ich je v troch triedach 70. Ten problém dlhodobo tlačíme pred sebou, už sme sa uchádzali o grantové peniaze. U nás v obci prebieha generačná výmena, mladí sa vracajú, zakladajú si rodiny. Nie je to ani tak o novej výstavbe ako v iných obciach,“ dodal Galanský.

Okrem škôlky v Ružindole kapacitne nepostačuje ani základná škola, kde už však prebieha výstavba piatich plne organizovaných tried, na čo si obec úver už zobrala. Starosta je spokojný s tým, že cenu stavby zdražovanie stavebných materiálov neovplyvní a s dodávateľom sú dohodnutí na dodržaní pôvodných cien.

Po ukončení stavebných prác by od nasledujúceho školského roka 2022/2023 mohlo tak začať navštevovať ružindolské školské zariadenie o 150 detí viac, ako je terajších 280. Školský obvod s Ružindolom tvoria aj susediace obce Biely Kostol a Borová.