Nová súťaž, nová výzva

Zvončín od novej sezóny pôsobí v 5. lige Juh. So súťažou sú v klube spokojní.

16. aug 2021 o 9:51 Martina Radošovská

ZVONČÍN. Po nenaplnení 5. ligy Západ na dostatočný počet účastníkov bol Zvončín spoločne s Brodským preradený do 5. ligy Juh, kde od nového súťažného ročníka pôsobia.Zvyšní účastníci boli zaradení do oblastných súťaží.

S viacerými zmenami

Zvončín vstúpil do novej sezóny s pomerne výraznou obmenou kádra. Z mužstva odišli Tomáš Jankovič a Roman Bron, ktorí budú hrať nižšiu ligu v Suchej nad Parnou. Spolu s nimi odišiel aj Tomáš Burian ako vychádzajúci hráč z dorastu. Matúš Klenkovič šiel opačným smerom, a to vyskúšať si štvrtú ligu do Bolerázu. Hosťovanie skončilo Patrikovi Brestovanskému, ktorý sa vrátil do Lokomotívy Trnava.

Brankár Peter Smolek sa pre rodinné, ako aj pracovné povinnosti rozhodol nepokračovať a Radovan Matlák odišiel na hosťovanie do Košolnej. Do mužstva sa z Rakúska vrátil Marek Planeta, z dvojročného hosťovania v Lokomotíve Trnava sa podarilo klubu získať späť útočníka Mateja Miša. Ofenzívu posilnil aj Erik Babirát z Horných Orešian a na trvalý prestup zo Senice získali Leonarda Lukáča, ktorý bol doteraz v klube na hosťovaní.

So súťažou sú spokojní

„Dlhoročne u nás funguje Futbalová mládež Borisa Godála, kde tréneri pracujú veľmi dobre s mládežou a prvý rok nám konečne vychádzajú aj viacerí dorastenci, ktorých zapracovávame do mužstva, ako Bruno Klokner, ktorý s nami už pravidelne hráva, Branislav Gálus alebo brankár Sebastián Ryšavý, ktorý bude kryť chrbát Strmenskému,“ doplnil zmeny tréner Rudolf Klenkovič. Podľa jeho slov je už 20-členný káder uzavretý.

Rozhodnutie o zaradení do 5. ligy Juh prijali vo Zvončíne potešujúco. „Práve túto súťaž sme si aj želali, ak by sa naplnil scenár, že 5. liga Západ sa nezloží. Sami sme uvažovali nad možnosťami, čo ďalej, pričom oblastná súťaž pre nás nebola riešením. Už raz sme ju skúsili, čo sa nám neosvedčilo, navyše, naším cieľom je napredovať, nie ísť späť. Pre nás bola 5. liga Juh najprijateľnejšia, keďže cestovanie je tam rovnaké ako v 5. lige Západ, iba na iný smer,“ popísal Klenkovič.

Veľká neznáma

Súper, ako aj kvalita v súťaži však pre Zvončín predstavujú veľkú neznámu

„Súťažný ani pohárový zápas sme neodohrali so žiadnym mužstvom z tejto ligy, no v príprave sme sa stretli so Šoporňou, Malou Mačou či Blahovom, čiže nejaké zápasy sme absolvovali. Môj brat Matúš Klenkovič túto ligu hrával a keďže som sa na neho chodil pozerať, tak niektoré mužstvá poznám, no že by som ich mal zmapované, sa nedá povedať. Čo sa však týka hráčov aj funkcionárov, na súťaž sa tešia, bude to zas niečo nové a konečne plná liga,“ pokračoval tréner Zvončína.

A kde by sa nováčik súťaže rád videl v tabuľkovom umiestnení? „Vždy ideme do piatej ligy s cieľom, že chceme hrať na jej špici a rovnaký cieľ máme aj teraz. Nebudem však vravieť, že ideme na postup, to som nehovoril, ani keď sme hrali 5. ligu Západ, kde sme mužstvá poznali, ale chceme hrať vrch tabuľky. Pôjdeme od zápasu k zápasu, budeme vyhrávať, čo sa bude dať a pokúsime sa nazbierať čo najviac bodov,“ uzavrel Rudolf Klenkovič.

Výsledky Zvončína:

1. kolo: Trstice - Zvončín 4:1 (2:0)

Góly: 10. a 14. Kozyr, 77. Lénárt, 90. Juhos - 88. Jurovatý.

2. kolo: Zvončín - Kostolné Kračany 2:2 (0:0)

Góly: 47. Jurovatý, 83. Rumpel - 65. (z 11 m) Hervay, 69. Németh.