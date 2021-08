Na úvod potešil fanúšikov Škrtel, v závere výhra Spartaka

Trnava je zatiaľ v domácich zápasoch stopercentná.

15. aug 2021 o 22:10 Igor Peterka

TRNAVA. V rámci 4. kola Fortuna ligy privítala Trnava na domácom štadióne ViOn Zlaté Moravce a pripísala si do tabuľky ďalšie víťazstvo 2:0.

Spartak je zatiaľ na domácom trávniku stopercentný, všetky ligové stretnutia vyhral bez inkasovaného gólu.

FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)

Pred začiatkom zápasu diváci privítali novú akvizíciu Spartaka Martina Škrtela v bielom drese, ktorý práve v nedeľu podpísal ročnú zmluvu s Trnavou. Úvod stretnutia čisté šance nepriniesol. Domáci iba mierne pohrozili z rohových kopov.

V 20. minúte vyskúšal pozornosť brankára Takáča exspartakovec Yilmaz, ale jeho strela bola len propagačná. V 27. minúte sa po krídelnej akcii dostal k odrazenej lopte Martin Bukata, z diaľky sa oprel do lopty, prekvapil brankára Kiru a razom bolo 1:0. Na konci prvej polhodiny zaútočil zľava Yusuf, prihral na voľného Boatenga, no ten tutovku spálil.

V 34. minúte vysunul Yusuf do dobrej šance Griča, no ten ani na dvakrát loptu do siete neupratal. V závere polčasu sa osmelili aj hostia, no domáci im nič vážne nedovolili. Tesne pred odchodom do kabín zaujal center Mikoviča a následné hlavičkové zakončenie Boatenga, ktoré však išlo nad bránu hostí. Do kabín sa tak odchádzalo za stavu 1:0.

V úvode druhého dejstva vyslali na bránku domácich dve nebezpečné strely Yilmaz a Kolesár, skóre sa však nemenilo. V 58. minúte sa dobre uvolnil Savvidis, no jeho strelu z diaľky. V 62. minúte po osi Cabral - Grič - Boateng posledný menovaný prestrelil. O tri minúty neskôr zbehol po ľavom krídle Mikovič, odcentroval do pokutového územia, no ani Iván, ani Ristovski hosťujúceho gólmana neprekonali.

70. minúta priniesla veľkú šancu Ristovského, no Kiru ho vychytal a o minútu neskôr pálil tesne nad Grič. Zakrátko nato utiekol po ľavej strane Yusuf, výborne prihral Ristovskému a ten už nemal problém zvýšiť na 2:0.V 75. minúte sa zranil Anthony, ktorého nahradil Tumma. V 88. minúte sa rútili na bránu hostí traja hráči Spartaka, no center Ivána zľava zneškodnil Kira a tým zabránil istému gólu. V závere zápasu vystrelil spoza šestnástky Mikovič, no skóre sa už nemenilo.

Hlasy po zápase

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Zo začiatku sa nám trochu ťažšie presadzovalo proti organizovanej obrane súpera. Prvý gól zápas otvoril. Odvtedy sme mali dosť vyložených šancí na to, aby sme nenechali zápas tak dlho otvorený. Pokiaľ máte toľko šancí, mali by ste dať druhý gól, aby sa hráči upokojili a mali ste stretnutie viac pod kontrolou. Na druhej strane, teší nás, že sme opäť neinkasovali. Máme desiaty zápas v sérii a hráči to zvládli kondične, čo je potešujúce. Samozrejme, výsledok mohol byť lepší, ale sme spokojní."

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Prišli sme s cieľom, že chceme získať aspoň bod. Hlavne v prvom polčase sme držali koncept, no každopádne sme sa len veľmi málo presadzovali proti kvalitnému súperovi. V druhom dejstve sme si vypracovali dve - tri strely. Prišli zase striedania, ktoré nám neoživili hru, tým pádom sme sa snažili ísť do držania lopty. Súper využíval voľné priestory, išiel do rýchlych protiútokov, na čo má typologicky vhodných hráčov. Inkasovali sme ešte jeden gól a už sme nedokázali so zápasom nič spraviť."

Góly: 27. Bukata, 72. Ristovski.

ŽK: Čögley, Menich (obaja ViOn). Pred 2961 divákmi rozhodovali: Sedlák - Jekkel, Zemko.

SPARTAK: Takáč - Čurma, Anthony (75. Tumma), Twardzik, Mikovič - Savvidis - Cabral (62. Iván), Grič, Bukata (82. Vlasko), Bamidele Yusuf (82. Procházka) - Boateng (62. Ristovski).

Z. MORAVCE: Kira - Čögley, Tóth, Menich, Čonka - Sloboda, Kolesár - Mondek (58. Chobot), Ďubek (68. Švec), Kyziris - Yilmaz (58. Mujiri).