Martin Škrtel: Žiadny z klubov nebol taký vytrvalý ako Trnava

Do Spartaka neprišiel kvôli menu, ale cíti zodpovednosť a chce odvádzať čo najlepšie výkony.

15. aug 2021 o 18:06 Martina Radošovská

Martin Škrtel na tlačovej konferencii po podpise zmluvy so Spartakom Trnava (Zdroj: Martina Radošovská)

TRNAVA. V nedeľu 15. augusta sa v priestoroch Štadióna Antona Malatinského spečatila spolupráca medzi trnavským klubom a Martinom Škrtelom podpisom zmluvy na jeden rok.

Tridsaťšesťročný stopér v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v Basaksehire Istanbul, no v závere minulého roka sa vážne zranil a pôsobenie v Turecku predčasne ukončil. Po sedemnástich rokoch sa vracia späť na Slovensko, kde boli u Martina Škrtela ako možnosť dva kluby a to Trnava a Trenčín. Napokon sa pre neho trnavský klub stal jasnou voľbou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vytrvalosť a záujem

„Možnosti bolo viacej. Žiadny z klubov však nebol taký vytrvalý, priamy a konkrétny ako Spartak a ako som sa vyjadril už dávnejšie, som fanúšikom trnavského klubu. Keď som sa pri návrate na Slovensko zamýšľal, dávali mi logiku iba dva kluby a to Trenčín, kde som vyrastal alebo Spartak. Konkrétny záujem bol z Trnavy a preto bolo aj premýšľanie o mojom ďalšom pôsobení jednoduchšie,“ vyjadril sa Martin Škrtel k voľbe klubu.

Obe strany po podpise zmluvy vyjadrili radosť z definitívneho spečatenia tejto spolupráce. „Ďakujem za privítanie, pocity sú dobré, pretože taký záujem a vytrvalosť, akú som pocítili zo strany klubu som nečakal. Môžem povedať, že s riaditeľom klubu Milanom Cuninkom sme boli v nepretržitom kontakte a som rád, že Spartak neodradilo ani moje zranenie. Práve toto ma presvedčilo, že Trnava je pre mňa správnou voľbou a už sa teším na moment, kedy sa budem môcť pripojiť k hráčom,“ povedal po podpise zmluvy Martin Škrtel.

„Pocity sú fantastické. Približne po dvoch rokoch sa ten sen stal skutočnosťou nielen pre mňa, ale aj pre celú Trnavu . Sme radi, že tu Martin Škrtel s nami sedí a onedlho sa bude aj s celým mužstvom pripravovať na zápas,“ boli slová riaditeľa klubu Milana Cuninku.

Nechce nič uponáhľať

Ako je veľmi dobre známe, návrat Martina Škrtela na futbalový trávnik komplikuje zranenie. „Môj zdravotný stav ešte nie je stopercentný, ale je lepší každým dňom. Posledný týždeň som absolvoval v Banskej Bystrici, kde som trénoval dvojfázovo a nohu zaťažujeme čím ďalej, tým viac. Mám nastavený plán, ktorý chcem konzultovať aj s trénermi v Trnave a dohodnúť si ďalší postup. Nechcem nič urýchliť ani urobiť chybný krok, pretože na návrat čakám už viac ako sedem mesiacov. Verím však, že bude otázkou nie týždňov, ale dní,“ pokračoval Martin Škrtel, ktorý má v Trnave tie najvyššie ambície.

"V klube ako je Spartak musia byť tie najvyššie ambície. Sledoval som výkony Trnavy už dlho, po nástupe trénera Michala Gašparíka hralo mužstvo vynikajúco. Nová sezóna bola pre hráčov zložitá aj z pohľadu množstva odohratých zápasov, Spartak má však svoju kvalitu a môže splniť ciele."

(zdroj: Martina Radošovská)

Ako dodal Martin Škrtel, slovenskú ligu a dianie v nej sledoval aj v zahraničí a je rád, že po takej dlhej dobe si bude môcť zahrať doma pred priateľmi, rodinou, slovenskými fanúšikmi, a zároveň sa teší aj na stretnutia s bývalými reprezentačným kolegami ako je Vladimír Weiss ml. či Erik Jendišek.

„Verím, že situácia s covidom umožní, aby ľudí na štadiónoch bolo čo najviac a aby sa na ne mohla vrátiť rovnaká futbalová atmosféra ako predtým,“ dodal Škrtel, ktorý absolvoval za národný tím 104 zápasov, strelil štyri góly a predstavil sa na MS 2010 i EURO 2016.

Neprišiel iba kvôli menu

V Trnave bude pochopiteľne odovzdávať skúsenosti mladším hráčom. „Kvalitných stopérov má tréner na výber dosť, je tam Kóša, Twardzik, Anthony. Je dôležité povedať, že som do Spartaka neprišiel iba kvôli tomu, že mám nejaké meno alebo, že som pôsobil v tom alebo tamtom klube. Chcem tu podávať také výkony, na ktoré som bol zvyknutý a na ktoré boli zvyknutí aj fanúšikovia a presvedčiť trénerov,“ pokračoval Škrtel, ktorý si vytvoril vzťah k trnavskému klubu hlavne cez fanúšikov. Pre mnohých mladých hráčov v klube bude veľkou ikonou a budú k nemu vzhliadať rovnako, ako on sám kedysi obdivoval futbalovú generáciu okolo Miroslava Karhana a Mareka Ujlakyho.

Správa o možnom príchode Martina Škrtela do Trnavy prišla už začiatkom týždňa, sám futbalista ju však pre viaceré médiá dementoval s tým, že nie je ešte pripravený.

„Deklaroval som to, že keď sa chcem dohodnúť na spolupráci s nejakým klubom, chcem byť na to dostatočne pripravený. Možno nie som úplne ešte ani teraz, ale absolvoval som tréningy, ktoré mi ukázali, že som na dobrej ceste a že už stačí urobiť len ten posledný krok. Aj preto prišlo k dohode a spečateniu prestupu a možno sa aj mne psychicky uľaví a bude ma hnať vpred to, že som súčasťou klubu a začnem trénovať s chalanmi,“ vysvetlil už trnavský stopér, ktorý prezradil, že od rána prekvapivo pociťoval nervozitu, ktorá je spôsobená tým, že svoj návrat na Slovensko vníma ako zodpovednosť.

Tréner Michal Gašparík je od Martina Škrtela starší len o tri roky. „Musím povedať, že tak mladého trénera som ešte nemal, ale Michala Gašparíka si pamätám z hráčskych čias, myslím, že sme proti sebe odohrali aj zápas, keď on bol v Trnave a ja v Trenčíne. Vek však nie je problém, vždy je tu určitá hranica medzi trénerom a hráčom a z mojej strany pôjde o rešpekt,“ uzavrel Škrtel.