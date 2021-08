Tréner Trnavy Gašparík: Sme sklamaní

Futbalisti trnavského Spartaka sa s účinkovaním v klubovej Európe rozlúčili už v 3. predkole.

13. aug 2021 o 7:49 TASR

TRNAVA. Futbalisti trnavského Spartaka sa s tohtosezónnym účinkovaním v klubovej Európe rozlúčili v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy 2021/2022. Po domácej bezgólovej remíze s Maccabi Tel Aviv prehrali vo štvrtok v odvete v Izraeli 0:1.

Izraelčania sa podľa očakávania chopili iniciatívy a pustili sa do sformovanej defenzívy Trnavy. Netrvalo dlho a útočná hra sa im vyplatila v 13. minúte. Po rohu Ben Chaima sa hlavou presadil Yeini, ktorého hostia nedôsledne bránili.

Spartak sa po inkasovanom góle snažil ukázať viac smerom dopredu, ale domáci mu často loptu nepožičali. Skúšal to aj dlhými pasmi, no Ristovski bol na hrote pomerne osamotený.

V ďalších fázach sa gólové šance nerodili na žiadnej strane. Až v závere polčasu Takáč výborne vyrazil gólovú strelu Rikana a domáci vysoký stopér Hernandez hlavičkoval tesne vedľa.

Rovnaké zostavy

Do druhého dejstva poslali tréneri rovnaké zostavy a boli to hostia, ktorí zahrozili ako prví. Po rýchlo rozohranom rohovom kope nasledoval presný center do ohňa na Ristovského, ten hlavičkoval "koníčkom" do priestoru troch žrdí, ale brankár Maccabi jeho strelu výborne vyrazil. "Andeli" sa tlačili dopredu, museli si ale dávať pozor v defenzíve.

V 55. minúte rýchly útok domácich nedotiahol do úspešného konca Hozez. Spartak po hodine prestriedal a do hry išli ofenzívni hráči. Slovenský tím zvýšil aktivitu a vrhol sa útočiť. Mal zopár nádejnejších náznakov, ale nič nebezpečné si nevytvoril. To domáci hrozili viac, opäť sa v zakončení nepresadil nepresný Hozez a Ben Chaim trafil len brvno.

V závere pritlačili

V záverečnej 15-minútovke Trnava pritlačila ešte viac, tvrdá strela Twardzika z druhej vlny išla nad domácu bránu. Maccabi takmer využil otvorené okienko v defenzíve hostí v 81. minúte, po rýchlej kolmej akcii trafil Guerrero opäť len brvno trnavskej brány. V posledných minútach už hrala Trnava ofenzívny vabank, chýbalo jej však viac presnosti a tak sa jej vyrovnať a poslať duel do predĺženia už nepodarilo.

Povedali po zápase... Michal Gašparík ml., tréner Trnavy: "Sme sklamaní, keď s takým ťažkým súperom vypadneme po góle zo štandardky. Bol to ľahký rok, ktorý nemusel byť a potom prehratý súboj. Myslím si, že chalani si zaslúžia pochvalu, boli sme dobre pripravení a odmakali sme to. V prvom polčase sme súpera absolútne nepúšťali do zakončenia. V druhom polčase sme mali najväčšiu šancu dvojzápasu, keď Ristovski nedal hlavičku zblízka. Je to škoda. Potom hrozili z brejkov, keď my sme hrali vabank. Chalani si gól zaslúžili, potom by sme boli na koni, lebo súper kondične odpadol." Martin Bukata, stredopoliar Trnavy: "Nemáme sa začo hanbiť. Je to strašná škoda. Vedeli sme, že sú silní na lopte a dokázali sme ich eliminovať. Škoda inkasovaného gólu, lebo v druhom polčase sme boli veľmi vyrovnaní. Cítime, že sme mohli, škoda, že sme sa nedostali do predĺženia."