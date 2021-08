Počas týždňa očkujú bez registrácie aj nemocnice

Bez registrácie očkujú v kraji už aj v nemocniciach a na poliklinikách.

12. aug 2021 o 16:20 TASR

TRNAVA. Záujemcovia o prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa môžu v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) bez registrácie okrem víkendových veľkokapacitných očkovacích centier (VOC) a najnovšie aj obchodných centier stále očkovať aj na poliklinikách a v nemocniciach.

Aj lekári

Tamojšie očkovacie miesta sú otvorené spravidla počas pracovného týždňa. Popri tom existuje možnosť vakcinácie tiež u ambulantných lekárov po predchádzajúcom rozhovore. Aktuálny prehľad možností priniesol TTSK na svojom webe.

Očkovaciu látku od konzorcia Pfizer/BioNTech podávajú v piatich zdravotníckych zariadeniach. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda má otvorené očkovacie miesto v pondelok až piatok od 8.00 do 15.00 h, Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta od pondelka do piatka od 7.00 do 11.00 h.

Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany očkuje iba v piatky od 8.00 do 14.00 h a Fakultná nemocnica Agel Skalica utorok až štvrtok od 7.30 do 9.30 h. Vo Fakultnej nemocnici Trnava sú záujemcom k dispozícii očkovacie tímy v pondelky až stredy od 8.00 do 12.00 h. VOC na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch je otvorené každú sobotu od 8.00 do 16.00 h.

Moderna v Hlohovci

Vakcínu Moderna podávajú na Mestskej poliklinike Hlohovec vždy od utorka do piatka od 8.00 do 15.00 h a na Poliklinike Senica v stredu až piatok od 8.00 do 15.00 h. Do všetkých zdravotníckych zariadení je možné prísť na druhú dávku aj po termíne, ak sa očkovaným na druhý termín nedalo z rôznych príčin prísť.

Počas nadchádzajúceho víkendu budú iba v sobotu (14. 8.) očkovať v OC Tesco jednodávkovou vakcínou Janssen ľudí od 18 rokov v Dunajskej Strede, Senici a Trnave od 10.00 do 17.00 h. Piešťanské VOC bude otvorené aj pre všetkých ľudí z regiónu, ktorí idú na podanie druhej dávky vakcín od Pfizer/BioNTech, sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní.