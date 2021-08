4. liga Severozápad: Na mužstvá čakajú anglické týždne

Aké zmeny priniesla letná prestávka do kádrov mužstiev z Trnavy a zo Záhoria?

11. aug 2021 o 15:54 Martina Radošovská

TRNAVA/ZÁHORIE. Štvrtá liga Severozápad sa rozrástla na osemnásť účastníkov. Mužstvá sa tešia z ďalších dvoch regionálnych súperov v podobe Horných Orešian či Piešťan, no trápi ich počet zápasov.

V článku sa dočítate: - Aké zmeny priniesla letná prestávka do mužstiev pôsobiacich v 4. lige Severozápad z Trnavy a zo Záhoria? Článok pokračuje pod video reklamou - Kto sa viac posilnil a kto zas naopak oslabil? _ Ako mužstvá vnímajú nárast účastníkov a anglické týždne, ktoré ich čakajú? - Čo hovoria na dvoch nových nováčikov z regiónu? - Ako sa nováčikovia pripravovali na vyššiu súťaž a čo od nej očakávajú? - Ako si Gbely užili pohárový zápas proti Myjave, ktorú vyradili? - Malý klub zo Záhoria doma privíta ďalšieho fortunaligistu, tentokrát regionálneho súpera zo Senice. Prinášame vám pohľad do kabín v Jaslovských Bohuniciach, Vrbovom, Hlohovci, Trebaticiach, Bolerázi, Hornej Krupej, Piešťanoch, Gbeloch a Radimove.

Jaslovské Bohunice

Jaslovské Bohunice bude aj v nasledujúcom súťažnom ročníku viesť dvojica Marek Juhász s asistentom Marekom Maškom. Z kádra odišli Samuel Poláčik do Trebatíc, Martin Machovič prestúpil do Malženíc, kde hosťoval už na jar, Andrej Dobiš odišiel do Rakúska, Matej Hodulík ukončil hosťovanie a na jeseň bude obliekať dres Galanty a Filip Bago prerušil aktívnu futbalovú činnosť pre zdravotné problémy. Smerom dnu prišli hráči Matúš Loskot a Ján Lošonský z Hlohovca, známy „farmár“ Tomáš Mrva zo Špačiniec, Miroslav Sedlák z Čenkoviec, ktorý je odchovancom Spartaka Trnava a v minulosti obliekal aj dres Senice, Dunajskej Stredy, Vrbového či Bolerázu a Kevin Daniel z Bolerázu.

Do kádra pribudli aj dvaja zahraniční hráči