Vyšetrenie netreba odkladať, nemocnica má špičkové pracovisko

Ženy vo veku nad 40 rokov majú nárok na mamografické vyšetrenie, stále však pretrvávajú obavy.

11. aug 2021 o 11:52 Peter Briška

TRNAVÁ. Fakultná nemocnica Trnava poskytuje moderné technické vybavenie v rámci rádiologickej kliniky na diagnostiku rakoviny prsníka prostredníctvom mamografického vyšetrenia, tomosyntézy, doplnkovej ultrasonografie a magnetickej rezonancie.

Mamografické vyšetrenie je nástroj, ktorý dokáže včasne odhaliť onkologické ochorenie prsníka. Vyšetrenie pritom výrazne nezaťažuje organizmus a pacientky sa nemusia báť vedľajších účinkov vyšetrenia.

Tomosyntéza a ultrasonografia sú doplnkové vyšetrenia, ktoré slúžia na spresnenie diagnózy. V prípade potreby sú doplnené hneď po uskutočnení mamografického vyšetrenia, bez nutnosti sa znovu objednávať v novom termíne.

Ako prebieha vyšetrenie?

Pacientka príde na vyšetrenie do Fakultnej nemocnice Trnava buď na odporúčanie svojho gynekológa, alebo všeobecného lekára. Pacientky od 50 do 69 rokov sa v rámci skríningu rakoviny prsníka môžu objednať aj online cez stránku www.fntt.sk alebo telefonicky.

Pred vstupom do ordinácie pacientka vypíše krátky dotazník s anamnézou. Celé vyšetrenie prebieha postojačky, pričom sa pacientka vyzlečie do pol pása. Zdravotnícky pracovník následne nastaví pacientku na vyšetrenie, pričom kompresné platničky mamografu stlačia prsníky. Žena môže pociťovať tlak na prsníkoch, avšak vyšetrenie by nemalo byť bolestivé. Celé vyšetrenie trvá iba 10 minút.

Následne ho nezávisle vyhodnotia dvaja lekári. V prípade potreby môžu indikovať doplnkové ultrasonografické vyšetrenie alebo tomosyntézu na spresnenie mamografického nálezu. Vo väčšine prípadov pacientka dostáva do rúk výsledok vyšetrení do 30 minút od mamografického vyšetrenia.

Mamografické vyšetrenie vo svojej podstate nie je bolestivé. Nemalo by sa však vykonávať tesne pred menštruáciou, kedy sú prsníky citlivejšie.

Radiačná záťaž pre pacientky nepredstavuje významné riziko.

Rozdiel medzi punkciou a biopsiou

V prípade podozrivého mamografického nálezu potvrdeného doplnkovými vyšetreniami sa vykonáva punkcia alebo biopsia. Punkcia je odber vzorky z prsníka robený tenkou ihlou.

Punkcia sa využíva na diagnostický odber veľmi malého množstva buniek z ložiska v prsníku, prípadne na úplné odsatie tekutého obsahu ložísk v prsníku. Odobrané vzorky sa zasielajú na cytologické vyšetrenie.

Biopsia je odber malého množstva tkaniva v lokálnom znecitlivení špeciálnou bioptickou ihlou z určitej oblasti prsníka. Biopsia prsníka je indikovaná v prípadoch, kedy po predchádzajúcich zobrazovacích metódach (mamografia alebo ultrazvuk) neboli získané dostatočné informácie vedúce k presnému stanoveniu diagnózy alebo ak existuje významné podozrenie na závažné ochorenie prsníka.

Odobratý materiál je spracovaný a zhodnotený patológom do 14 dní. Pacientky po odbere materiálu na histologické alebo cytologické vyšetrenie dostanú termín do mamologickej ambulancie.

Hľadajú najvhodnejšiu liečbu

V prípade pozitívneho nálezu sú všetky pacientky zaradené na multidisciplinárnu mamologickú komisiu, na ktorej konzílium lekárov (chirurg, onkológ, patológ, rádiológ, psychológ) zhodnotí možnosti najoptimálnejšie liečby pre danú pacientku.

Všetky diagnostické vyšetrenia sa robia v rámci mamologického centra Fakultnej nemocnice Trnava. Toto pracovisko vytvára komplexnú diagnostiku, pričom diagnostika zahŕňa tieto vyšetrenia: mamografické a ultrazvukové vyšetrenia prsníkov, tenkoihlové cytologické aspirácie/punk-cie cýst prsníkov a vyšetrenie prsníkov magnetickou rezonanciou.

Termíny na všetky diagnostické vyšetrenia v mamologickom centre vo Fakultnej nemocnici Trnava dostanete maximálne do dvoch týždňov. Rádiologická klinika Fakultnej nemocnice Trnava získala za prínos v diagnostike ochorení prsníkov aj cenu AMAZONKA.