Spartakovci odleteli do Izraela. Na náročný zápas sa doma naladili štvorgólovým víťazstvom

Odveta s Maccabi Tel Aviv bude náročná.

10. aug 2021 o 20:10 Igor Peterka

SPARTAK. Pondelková dohrávka 3. kola Fortuna ligy medzi Spartakom Trnava a Liptovským Mikulášom dopadla jednoznačne v prospech domácich. Pred náročným súperom v Európskej konferenčnej lige sa naladili štvorgólovým víťazstvom.

Trnava chcela pondelkový duel odložiť, Liptovský Mikuláš s tým však nesúhlasil a napokon svoje rozhodnutie nováčik aj po prehre 4:0 oľutoval.

Spartakovci dnes absolvovali posledný tréning a o 13. hodine odleteli z piešťanského letiska do Izraela, kde ich vo štvrtok čaká odvetný zápas EKL proti Maccabi Tel Aviv.

FC Spartak Trnava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (2:0)

V 4. minúte po centri z pravej strany sa dostával do sľubnej šance Savvidis, ale jeho zakončenie bolo nepresné. V 12. minúte po faule na Bukatu a následnom priamom kope Procházka ani Twardzik z dorážky bránu súpera neohrozili. Na konci 16. minúty sa do príležitosti dostal hosťujúci Kačerík, dal z nej aj gól, no čiarový rozhodca zamával ofsajd.

Po pol hodine hry zaujala hlavička Griča po centri Procházku z rohu, ktorá tesne minula bránu hostí. V 33. minúte zahodil dovtedy najväčšiu šancu Boateng, ale svoje zaváhanie napravil hneď o minútu neskôr strelením gólu k ľavej žrdi na 1:0, keď využil zaváhanie obrancov i brankára hostí.

V 39. minúte mal hosťujúci Andrič po centrovanej lopte a hlavičkovom súboji s Twardzikom gólovú možnosť, no prišlo "iba" k jeho vážnemu zraneniu hlavy. V 44. minúte Ristovski ešte zblízka nedal, ale v nadstavenom čase úvodného dejstva po centri Ivána hlavou svoju tutovku už využil gólom na 2:0.

V druhom polčase po prestriedaní najprv v 50. minúte založili Spartakovci rýchly protiútok. Po osi Procházka – Bukata – Ristovski zakončoval posledný menovaný, no Sváček ho vychytal. Avšak po akcii a centri Griča z ľavej strany dorazil na dvakrát aktívny Boateng už na rozdiel triedy a bolo 3:0.

V 63. minúte zaujal center Ivána z pravej strany do šestnástky na Boatenga, ale ten naň nedosiahol. Na začiatku 67. minúty hráči Trnavy v šestnástke pekne zakombinovali a po pätičke Cabrala nebezpečne strielal Bamidele Yusuf. V 72. minúte sľubnú šancu Cabral nepremenil, ale po peknej prihrávke Trajkovskeho o tri minúty neskôr už zavesil pod brvno – 4:0.

V poslednej štvrťhodine pokračoval koncert trnavských šancí, keď Yusuf, Cabral, Procházka zamestnávali brankára hostí, no skóre sa už nemenilo.

Góly: 34., 55. Boateng, 45.+ Ristovski, 75. Cabral.

SPARTAK: Takáč - Procházka, Kóša (46. Anthony), Twardzik, Trajkovski - Grič, Savvidis (46.Vlasko), Bukata (64. Yusuf) – Iván (64.Yao), Ristovski (64. Cabral), Boateng.

L. MIKULÁŠ: Sváček - A. Krčík (68. Pinte), Hranáč, D. Krčík, Janec - Laura, Gerát (68. Kim), Filinský (88.A. Bartoš), Staš, Kačerík (68. Švec) – Andrič (43. Voško). Pred 1410 divákmi rozhodoval Smolák.

Michal Gašparík (Trnava): „Videli sme prvé zápasy L. Mikuláša a v oboch favoritov potrápil a boli to otvorené zápasy. My sme to pocítili prvých tridsať minút a potom to zlomil prvý gól. Začali sme si vytvárať gólové šance, chalani hrali uvoľnene a bolo to cítiť na ihrisku. Škoda, že sme nepridali viac gólov, lebo tie šance tam boli. Sme radi za to víťazstvo, lebo nás povzbudí do štvrtkového zápasu.“

Marek Petruš (L. Mikuláš): „Som veľmi sklamaný. Tridsaťpäť minút sme hrali to, čo sme si povedali v šatni. Potom prišli fatálne chyby obrancov a tie ovplyvnili priebeh zápasu. Druhý polčas ani nie je čo komentovať. Trnava hrala vynikajúco a robila si s nami čo chcela. Takéto chyby nepatria do najvyššej súťaže a my ich, bohužiaľ, v defenzíve robíme v každom zápase a potom to takto vyzerá aj na ihrisku. Gratulujem Michalovi k zaslúženému víťazstvu a prajem mu všetko dobré vo štvrtkovom ťažkom zápase.“