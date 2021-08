Vladimír Hracho: Každé odhlásené mužstvo nás mrzí

S predsedom Oblastného futbalového zväzu Trnava sme sa rozprávali o viacerých témach.

10. aug 2021 o 17:07 Martina Radošovská

TRNAVA. Futbalová sezóna v oblasti, a nielen trnavskej, odštartovala o niečo skôr, ako býva zvykom.

Zväzy tak reagovali na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu, ktorá dala stopku už dvom ročníkom po sebe. Cieľom je odohrať čo najviac zápasov. V úvode nového súťažného ročníka sme sa porozprávali o viacerých témach s predsedom Oblastného futbalového zväzu Trnava Vladimírom Hrachom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aké sú vaše pocity a dojmy pred novou sezónou? Čoraz častejšie rezonuje téma tretej vlny pandémie, tie predošlé dve zmarili dohratie dvoch sezón po sebe.

- Ja osobne som optimistický. Musíme veriť, že odohráme celú sezónu, nakoľko ak by sme pochybovali, tak nemusíme radšej ani začať.

Pred novým súťažným ročníkom bola horúcou témou záchrana 5. ligy Západ. Napriek tomu, že ste vynaložili snahu o jej záchranu, nepodarilo sa a na rok sa zatiaľ liga pozastavila. Účastníci boli zaradení do inej krajskej ligy alebo do oblastných súťaží. Do trnavskej oblasti pribudli Voderady a Horné Orešany. Skomplikovala vám táto situácia súťaže?

- Už veľmi dlho sa snažím presvedčiť ostatných členov Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu, ktorí zastupujú iné oblasti, aby sa pripravila reorganizácia a 5. liga sa vrátila na počet štyroch súťaží. Toto sa musí skôr alebo neskôr uskutočniť. Oblastný futbalový zväz Trnava podporil pred niekoľkými rokmi ObFZ Topoľčany a ObFZ Nitru, aby sa vytvorila ďalšia 5. liga, nakoľko nechceli ďaleko cestovať, a to sa nám teraz vrátilo.

Toto však nie je najväčší problém. Ten je, že kluby nechcú ísť hrať regionálnu súťaž. Stratila sa športová prestíž z toho, že ak vyhrám súťaž, tak som najlepší a chcem okúsiť aj lepšiu a vyššiu ligu. Mužstvá a hlavne hráči v nich sú uspokojení s tým, čo hrajú. My sme urobili maximum preto, aby sa 5. liga naplnila. Boli aj prísľuby klubov, ale každé mužstvo len na niečo čakalo, a tak to aj dopadlo. Musím však pochváliť klub Pečeniad, ktorý jednoznačne odpovedal, že by mali záujem byť zaradení do 5. ligy Západ a chcú pomôcť. Avšak, vieme, ako to dopadlo.

Krátko pred štartom nového súťažného ročníka prišlo k odhláseniu Pavlíc zo šiestej ligy. Ako to vnímate? Z futbalovej mapy však nezmizlo len toto mužstvo, ale aj Sokolovce, Žlkovce, Kočín-Lančár či Dobrá Voda.

- Každé odhlásenie nás mrzí. Je taká doba a bojím sa, že to ešte neskončilo. Myslím si, že hlavným dôvodom nebol nedostatok financií, ale skôr nedostatok hráčov. Toto je v dnešnej dobe najväčší problém. V Pavliciach to pravdepodobne dopadlo tak, že funkcionári si splnili najskôr povinnosť prihlásiť sa a do poslednej chvíle dúfali, že sa im podarí dať mužstvo dokopy a nájsť nejakých hráčov. Asi to bolo takto, lebo inak si to neviem vysvetliť. Starostka v Pavliciach je futbalu veľmi naklonená, ale keď nemá kto hrať, je to zlé.

Prečo prišlo k rozhodnutiu posunúť do 6. ligy Kátlovce a Madunice, keď už bol avizovaný príchod Voderád a s veľkou pravdepodobnosťou aj Horných Orešian, čím vznikol pretlak v súťaži? Niektoré mužstvá považujú tento krok zo strany zväzu za zbytočný a sedemnásť účastníkov za priveľa.

- Všetko súvisí so všetkým. Položme si otázky, prečo sa nedohrala súťaž, keď sa mohla, prečo nikto nevypadával, prečo nikto nepostúpil do 5. ligy a prečo, prečo, prečo? Výkonný výbor ObFZ Trnava sa dlho radil, ako v tejto neľahkej dobe urobiť čo najlepšie opatrenie. Rozhodli sme sa, že keď nikto nevypadával, tak ponúkneme aspoň mužstvám, ktoré boli na prvých miestach, a nielen v predošlej sezóne, že ich oslovíme a dostanú možnosť byť zaradené vyššie. Stalo sa to preto, že mali záujem, a ak by boli zaradené tri mužstvá do 5. ligy Západ, tak je všetko v najlepšom poriadku.

Nechali sme rozhodnutie na mužstvách a rozhodli sa tak, že v tomto ročníku bude vypadávať viacero mužstiev do 7. líg a tým si pretlak urobili sami na seba. Je to však téma na dlhšie a súvislosti sú veľmi obsiahle.

Utrpel zväz nejaké straty v dôsledku pandémie, či už stratou sponzorov, alebo finančných prostriedkov?

- Oblastný zväz je príspevková organizácia, to znamená, že ak sa nehrá a nie sú príspevky, tak sa nám odkrajuje z rezerv. Našťastie sa snažíme hospodáriť dobre a transparentne.

Nemáme žiadne podlžnosti a ani nám nikto nič nedĺži. Sponzorov oslovujeme neustále a nie je to ľahké, ale všetky súťaže máme pomenované sponzorom. Taktiež aj pohárová súťaž sa teší stálemu sponzorovi, ktorý s nami chce aj naďalej spolupracovať.

Opatrenia pred novým súťažným ročníkom neboli naklonené športovým podujatiam, napokon prišlo k ich zmierneniu, avšak aj tak kluby nemôžu mať otvorené bufety, fanúšikovia musia mať test alebo preukaz o očkovaní či prekonaní covidu. Ako vnímate tieto opatrenia?

- Už niekoľkokrát som sa k tejto téme vyjadroval. Je nelogické, aby sa bránilo športovaniu, ktoré je základ zdravia. Ja osobne som doteraz, a to je už viac ako rok, nepočul žiadne relevantné vysvetlenie, prečo sa situácia rieši takto. Nikto nevystúpil a jasne nevysvetlil, akým spôsobom sú ohrození športovci pri športových aktivitách. Z pozície sily a úradu sa všetko zakázalo a nikto sa nad tým nezamýšľal. Mám obavy, že títo takzvaní experti na zdravie a šport, tým nechcem nikoho uraziť, ešte nepovedali posledné slovo. Toho sa bojím najviac.

Súťažný ročník ste začali o niečo skôr ako po minulé sezóny, pochopiteľne to súvisí so situáciou a možnosťou odohrať čo najviac zápasov v prípade možnej tretej vlny, na druhej strane sú miernejšie opatrenia a dovolenkové obdobie je v plnom prúde, čo znamená absenciu viacerých hráčov v prvých kolách. Aké ohlasy sa vám dostali na skorší začiatok súťažného ročníka?

- Myslím si, že každý to pochopil a nemali sme žiadny negatívny ohlas. Áno, chceme odohrať čo najviac kôl a možno aj niekoľko predohrať. Uvidíme, aká bude situácia, je to všetko otvorené.

Čo by ste klubom, fanúšikom a futbalovým činovníkom popriali do novej sezóny?

- Ako vždy prajem to, aby sa im naplnili predstavy toho, čo si predurčili do novej sezóny, ale teraz by som chcel ešte popriať všetkým futbalistom, rozhodcom, funkcionárom a hlavne divákom pevné zdravie a aby nás nepostihlo to, čo bolo posledné dve sezóny. Prial by som si, aby sa v čo najväčšom počte a čo najskôr vrátili všetci k futbalu.