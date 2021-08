Škrtel má namierené do Trnavy, podľa agenta je krok od dohody

Tridsaťšesťročný stopér v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v Turecku.

9. aug 2021 o 11:31 TASR

TRNAVA. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel by sa mohol čoskoro vrátiť do najvyššej domácej súťaže. Podľa Nového Času v nasledujúcich dňoch podpíše zmluvu so Spartakom Trnava.

Tridsaťšesťročný stopér v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v tureckom Basaksehire Istanbul, do ktorého zamieril po krátkej anabáze v Atalante Bergamo. Už vtedy sa špekulovalo o jeho návrate na Slovensko.

"Nie je to žiadne tajomstvo a Martin sa sám tým netají. Chce hrať za Trnavu, už dolaďujeme iba detaily, takže myslím si, že v priebehu tohto týždňa by sa všetko malo papierovo dotiahnuť a kontrakt podpísať," povedal pre Nový Čas Škrtelov agent Karol Csontó, ktorý prezradil, že na stole je zmluva na jednu sezónu.

Škrtel si naposledy obliekal dres slovenského klubu pred 17 rokmi, keď prestúpil z Trenčína do Zenitu Petrohrad. Neskôr hral aj za FC Liverpool či Fenerbahce Istanbul. Za národný tím absolvoval 104 zápasov, strelil štyri góly a predstavil sa na MS 2010 i EURO 2016. V decembri 2020 si v súboji Sper Lig proti Kasimpase roztrhol achilovku ľavej nohy a následne štvornásobný slovenský Futbalista roka podstúpil dlhšiu rekonvalescenciu.