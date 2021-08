Nováčik vstúpil do sezóny s novým trénerom aj posilami

Kátlovce využili možnosť postupu, problém však predstavovali financie.

7. aug 2021 o 18:21 Martina Radošovská

KÁTLOVCE. Kátlovce bojovali na špici siedmej ligy SWAN tri sezóny, dve posledné boli dokonca lídrom, no ich ciele narušila pandémia koronavírusu, kvôli ktorej sa súťaže v oblasti anulovali.

Napriek tomu dostal klub možnosť byť od nového súťažného ročníka súčasťou najvyššej oblastnej súťaže. Kátlovce túto možnosť využili, nešlo však o jednoznačné rozhodnutie. Hlavný problém predstavovali financie.

So zmenami v kádri

Do novej sezóny vstupujú Kátlovce so zmenami v kádri. V mužstve skončil Jozef Izakovič, ktorý sa vrátil do Špačiniec, a klub sa dohodol na ukončení spolupráce aj s Dominikom Jančekom z Myjavy.

Okrem toho mužstvo už nepočíta so službami Andreja Kobetiča a rovnako ráta s odchodom bývalého predsedu klubu Petra Uváčka, ktorý už počas minulej sezóny zasahoval do zápasov sporadicky a keďže býva vo Vrbovom, jeho cesty viedli do neďalekých Krakovian.

Smerom dnu prišlo viacero hráčov. Alexander Burčiar pôsobil v Kátlovciach už minulú sezónu, v klube bol na hosťovaní zo Zavara, teraz dotiahli jeho prestup. Okrem neho pribudol Juraj Vyskoč, taktiež zo Zavara, a Oliver Fančovič, ktorý je hráčom Kopanky, no poslednú sezónu pôsobil v doraste trnavskej Lokomotívy.

Do klubu prišli aj dve mená z rozpadnutého mužstva Žlkoviec, a to Erik Nemček a Ján Hruška, ktorí sú však papierovo hráčmi Malženíc. Medzi tri žrde získal klub Matúša Riha z Hrnčiaroviec nad Parnou a aktuálne je v riešení príchod ďalšieho gólmana, jeho meno však Matej Uváček zatiaľ nechcel konkretizovať.

Káder Kátloviec ešte nie je definitívne uzavretý a môže prísť k ďalším príchodom.

Nový tréner

„V kádri máme ešte jednu čerstvú novinku, ktorou je tréner Peter Neslušan. Ten trénersky pôsobí pri mládeži vo Zvončíne, kde bude aj naďalej trénovať popri našom mužstve. Riešili sme hlavne problém, že v šiestej lige musíme mať trénera s licenciou, navyše sme po odchode Petra Čmilanského mali len krátkodobého trénera a cez koronu sme boli bez kouča. Tréningy viedol hráč Martin Vyhlídal a momentálne prevzal mužstvo Peter Neslušan,“ objasnil člen výboru klubu Matej Uváček.

Peter Neslušan viedol mužstvo už v pohárovom zápase proti Pečeňadom, v ktorom však Kátlovce ťahali za kratší koniec a pohárová cesta sa tak pre nich po prehre 0:2 skončila.

Do šiestej ligy vstupujú Kátlovce s cieľom pohybovať sa v pokojných vodách tabuľky.

„Samozrejme, chceme zbierať čo najviac bodov a hrať čo najvyššie, ale nemáme žiadne prehnané ambície. Budeme spokojní so stredom tabuľky, ak to však bude aj lepšie umiestnenie, nenahneváme sa,“ prezradil s úsmevom ciele klubu. Vyššia súťaž pre nováčika nepredstavuje žiadnu neznámu. Kátlovce viaceré tímy poznajú, či už práve z pôsobenia v 7. lige, alebo z prípravných zápasov.

„S väčšinou súperov sa poznáme, vieme, že v súťaži sú silné tímy, ale aj slabšie, a práve tým chceme konkurovať čo najlepšie. Aj preto si myslíme, že by sme mali uhrať stred tabuľky bez väčších problémov,“ pokračoval Uváček.

Očakávajú vyššiu kvalitu

V prvom zápase novej sezóny vycestovali Kátlovce do Majcichova, kde utrpeli vysokú prehru 11:1. Pre mužstvo to však podľa Mateja Uváčka nie sú smerodajné výsledky.

„Začiatok súťaže nám bude komplikovať dovolenkové obdobie, kedy nám budú chýbať viacerí hráči počas celého augusta. Preto nepôjde o výsledky, ktoré by nám dali nejaký relevantný obraz, skôr až v septembri, kedy bude mužstvo pokope,“ objasnil Uváček.

Šiesta liga sa pred novou sezónou rozrástla až na osemnásť tímov, nakoniec sa ich počet po odhlásení Pavlíc ustálil na sedemnástich účastníkoch. Zo siedmej ligy SWAN pribudli Kátlovce, zo siedmej ligy RUBBEX sú to zas Madunice, z piatej ligy zostúpili nižšie Voderady a Horné Orešany.

„Ide o dosť účastníkov, ako aj zápasov, hlavne pre hráčov, ktorí chodia do práce. Z pohľadu, že sa súťaže v oblasti začínajú o niečo skôr, kedy je dovolenkové obdobie v plnom prúde, to vnímame trochu rozpačito. Čo sa však týka kvality ligy, tá je pre nás motivujúca. Očakávame viac vyrovnaných zápasov, pretože v sedmičke bolo vyrovnaných prvých päť mužstiev a ostatné za nimi zaostávali. Od vyššej ligy si sľubujeme aj vyššiu kvalitu stretnutí,“ pokračoval Uváček.

Problémom boli financie

Na šiestu ligu sa Kátlovce tešia, ich rozhodnutie využiť možnosť postupu však nebolo úplne jednoznačné. „Dlho sme zvažovali, či pôjdeme, alebo nepôjdeme do šiestej ligy, aj vzhľadom na naše finančné možnosti. Museli sme sa o tom veľmi dlho radiť, ale nakoniec sa nám to podarilo dať dokopy, pretože väčšina hráčov chcela postúpiť. Práve kvôli tomu sme sa snažili urobiť maximum, aby sa nám to podarilo,“ objasnil člen výboru.

O finančnú náročnosť išlo hlavne z toho dôvodu, že v šiestej lige je povinnosťou mať dve mládežnícke družstvá a to klub nespĺňa. Keďže má len jeden mládežnícky tím, neminula ich pokuta tisíc eur.

Táto pokuta je pre nás finančne náročná, keby ide o dve tisícky, postup nemôžeme ani zvažovať. Celkovo vnímame túto pokutu ako prehnanú, keďže mládeže je na dedinách nedostatok a je problém poskladať hráčov už len do spojených družstiev. V klube nemáme žiadnych sponzorov, iba to, čo sa nám podarí získať cez dve percentá, okrem toho nám nebolo kvôli pandémii umožnené organizovať hody, kvôli čomu sme prišli o nemalé finančné prostriedky,“ uzavrel Matej Uváček.