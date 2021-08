V kraji sa očkuje už aj v obchodných centrách

Záujemcovia dostanú jednodávkovú vakcínu.

7. aug 2021 o 13:22 TASR

TRNAVA. Záujemcovia o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 sa môžu v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) nechať v sobotu zaočkovať aj v obchodných centrách (OC).

Očkuje sa do 17. hodiny v OC Tesco v Dunajskej Strede, Galante, Hlohovci, Piešťanoch, Senici a v Trnave. V Skalici sa vakcína podáva v OC Max.

V siedmich okresných mestách

Záujemcovia nad 18 rokov dostanú jednodávkovú vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson.

„V spolupráci s obchodnými centrami sme sa rozhodli prísť čo najbližšie k ľuďom so službou, ktorá podľa odborníkov znamená prelom v boji s pandémiou, a je to očkovanie.

Veľmi flexibilne sme dokázali vo všetkých siedmich okresných mestách zabezpečiť službu, ktorá je uskutočňovaná v sobotu, podáva sa jednodávková vakcína od firmy Johnson & Johnson a záujem ľudí, ktorí môžu prísť aj bez registrácie, je značný,“ uviedol pri spustení očkovania v nákupných centrách predseda TTSK Jozef Viskupič.

Stovky záujemcov

Pilotné očkovanie v OC vyskúšal kraj už minulý týždeň v Hlohovci a Galante, kam prišlo 600 záujemcov.

„Po rozhovoroch s ľuďmi sme zistili, že je to pre nich z rôznych príčin a motívov, ktoré nebudeme skúmať, reálna možnosť na to, aby sa rozhodli a aj dali zaočkovať,“ povedal Viskupič.

Trnavský kraj zabezpečuje očkovanie od konca februára. Okrem veľkokapacitných očkovacích centier poskytuje aj výjazdovú očkovaciu službu.

„Myslím si, že typ masového očkovania ide pomaly do útlmu, a preto hľadáme dlhodobo udržateľnejšie spôsoby. Vakcína Janssen sa podáva iba raz, takže nie je potrebné hľadať termín na preočkovanie, je to bez potreby registrácie, takže očkovanie je jednoduché a pohodlné. Želal by som si, aby sa všetci zodpovední ľudia dali ešte v priebehu leta zaočkovať. My pre to urobíme všetko,“ dodal Viskupič.