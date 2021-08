Júl sa zaradil medzi najteplejšie mesiace v histórii meraní

Absolútne maximum teploty vzduchu namerali v júli na stanici v Mužli.

7. aug 2021 o 8:52 TASR

BRATISLAVA. Tohtoročný júl sa zaradil medzi najteplejšie mesiace, respektíve júly, v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na území Slovenska. Obsadil prevažne prvé až druhé miesto aspoň od roku 1951.

V Európe bol druhým najteplejším júlom aspoň od roku 1981. Vo svojej analýze o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Júl bol veľmi teplý

Uplynulý mesiac bol podľa ústavu na väčšine meteorologických staníc v porovnaní s klimatickým normálom v rokoch 1981 až 2010 veľmi až mimoriadne teplý. Významne k tomu dopomohli predovšetkým veľmi vysoké hodnoty minimálnej dennej teploty vzduchu.

Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (1981 – 2010) bola v uplynulom mesiaci prevažne v intervale od +2,5 do +3,5 stupňa Celzia. Menej to bolo len na niektorých meteorologických staniciach.

Priemerná mesačná teplota vzduchu v júli bola na väčšine meteorologických staníc (okrem niektorých kotlinových, horských a vysokohorských polôh) v intervale od 22 do 24 stupňov Celzia. Viac to bolo napríklad v Hurbanove (24,1 stupňa Celzia), kde bola najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu v júli 2021.

Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu v tohtoročnom júli bola mimo vysokohorského prostredia zaznamenaná na meteorologickej stanici Javorina a Vyšná Boca (16,9 stupňa Celzia).

Vo vysokých horských polohách bol mesačný priemer teploty vzduchu v intervale osem až 11 stupňov Celzia (Chopok 10,7, Lomnický štít 7,8 stupňa Celzia).

Takmer 40 stupňov

Absolútne maximum teploty vzduchu v priebehu júla bolo zaznamenané na stanici v Mužli, a to 8. júla (39 stupňov Celzia). "Ide o zatiaľ najvyššiu teplotu vzduchu zaznamenanú na území Slovenska v priebehu tohto leta a roka," podotkol SHMÚ.

Absolútne mesačné minimum teploty vzduchu bolo mimo vysokohorských polôh namerané na meteorologickej stanici Oravská Polhora, a to 4. júla (4,7 stupňa Celzia). Berúc do úvahy aj vysokohorské stanice, najnižšia teplota vzduchu bola nameraná na Lomnickom štíte 3. júla, a to 0,3 stupňa Celzia.

Júl v roku 2021 sa podľa SHMÚ stal na mnohých meteorologických staniciach Slovenska najteplejším júlom v histórii ich prevádzky.

"Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol júl prevažne normálny, avšak priestorová distribúcia zrážok bola výrazne ovplyvnená búrkami (na niektorých meteorologických staniciach bol júl veľmi suchý, naopak, na iných až mimoriadne vlhký)," uviedol ústav.