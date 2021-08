Michal Gašparík: Chalani si zápas odmakali

Bezgólová remíza Trnavy vo fantastickej atmosfére.

6. aug 2021 o 10:12 Martina Radošovská, Igor Peterka

TRNAVA. Spartak v rámci 3. predkola Európskej konferenčnej ligy doma privítal atraktívneho súpera Maccabi Tel Aviv. Bohužiaľ, pre trest UEFA len s nadšeným detským obecenstvom, ktoré však na Štadióne Antona Malatinského vytvorilo úžasnú atmosféru.

Kým Trnava išla do zápasu s vedomím, že je papierovo slabším súperom, no izraelského protivníka si dobre zanalyzovala a chcela ho na domácom štadióne potrápiť, Maccabi Tel Aviv si sebavedomo veril. V úvodnom zápase 3. predkola sa napokon zrodila remíza 0:0.

Súper ukázal kvalitu

"Od prvej minúty sme pocítili veľkú kvalitu súpera. Majú veľké individuality a vedeli sa presadiť. Chceli sme zápas zvládnuť takticky, to sa podarilo. Súper sa do šancí dostal, to sme čakali, majú silu. Chalani však zápas odmakali a vďaka tomu je to remíza 0:0. Možno nám na striedačke chýbal jeden stredový hráč, ktorý by to oživil," zhodnotil náročné stretnutie tréner Trnavy Michal Gašparík.

Ako sa očakávalo, favorizovaní hostia mali od začiatku loptu viac na kopačkách. Hralo sa vo vysokom tempe a v úvode stretnutia najviac zaujala strela Izraelčana Ben Chaima, skóre sa však nemenilo. Trnava odpovedala pekným prienikom Cabrala, ktorý prihral Yusufovi a tomu chýbali len centimetre, aby na loptu dočiahol.

V 15. minúte po centri Hozeza pohrozili opäť hostia, keď obranca Baltaxa hlavičkou pohladil brvno. V 18. minúte mal veľkú šancu na kopačke domáci Ristovski, no jeho strela z vnútra šestnástky rozvlnila len bočnú sieť. Po pol hodine hry dvakrát nebezpečne zakončoval Hozez, ale trnavská defenzíva to ustála. V 40. minúte sa tlačil do gólovej príležitosti Cabral, ale ani on, ani dorážajúci Procházka bránu súpera neohrozili.

Tribúny zaplnili deti. (zdroj: TASR)

Bezgólová remíza

Do druhého polčasu nastúpili obe mužstvá bez zmien. Úvod druhého dejstva patril pozične hráčom Maccabi, ale čistú šancu si nevypracovali. V 61. minúte na ďalší strieľaný center aktívneho Hozeza iba tesne nedosiahol hlavou Yeini. V 69. minúte si pred pokutovým územím vymenil loptu Savvidis s Ristovskim, prvý menovaný ľavačkou vystrelil, no brankár Daniel loptu vytlačil na žrď. V 80. minúte rohový kop Procházku brankár hostí vyrazil pred Savvidisa, ale jeho hlavička minula bránu.

V 85. minúte domácich opäť podržal gúlman Takáč po zakončení Almoga zvnútra šestnásky. V nadstavenom čase trafil striedajúci Kandil v tutovke len brvno a tak sa prvé meranie síl skončilo bezgólovou remízou.

"Teší nás fakt, že sme nedostali gól. Vedeli sme, že to nebude nič jednoduché. Mali sme jednu vyloženú šancu, gólom neskončila. Stále je to pred odvetou otvorené," vyjadril sa po zápase trnavský gólman Dominik Takáč.

Fandiť Spartaku prišli deti z viacerých klubov, nechýbali ani najmenší futbalisti z Dolnej Krupej. (zdroj: Futbalová prípravka OŠK Dolná Krupá)

Nespokojný izraelský súper

Kým na trnavskej strane bola po zápase spokojnosť s bezgólovým výsledkom, na tej izraelskej zavládol po zápase úplný opak. "Nie som spokojný, vytvorili sme si šance a nepremenili ich. Hrali sme v dobrom tempe podľa plánu, najmä v prvom polčase. V závere už však nie. No nemali sme šťastie v zakončení. Mohli sme streliť aspoň tri góly. Boli sme dominantní, ale ako som už povedal, mali sme byť v zakončení produktívnejší. Hodnotím to však pozitívne, sme v štádiu na začiatku sezóny. Doma pôjdeme za víťazstvom a postupom,“ vyjadril sa tréner Maccabi Patrick Van Leeuwen.

Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok 12. augusta o 19.30 SELČ h v Tel Avive.

Trnava sa v prípade postupu stretne v play off s postupujúcim z dvojice Kolos Kovalivka (Ukr.) - Šachtar Karagandy (Kaz.).

Európska konferenčná liga - 3. predkolo

Spartak Trnava – Maccabi Tel Aviv 0:0 (0:0)

ŽK: 52.Vlasko, pred 700 divákmi rozhodoval Levnikov.

SPARTAK: Takáč – Procházka, Kóša, Twardzik, Mikovič – Bukata, Savvidis, Vlasko (85. Boateng) – Cabral, Ristovski, Yusuf (90.Yao).

MACCABI: Daniel – André Geraldes, Hernandes, Baltaxa, Saborit – Yeini (65.Piven), Glazer, Rikan – Ben Chaim (77.Kandil), Khalaila (77.Almog), Hozez (90. Shahar).