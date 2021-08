Spartakovci chcú izraelského súpera potrápiť. Vnímajú ho však ako favorita

V stretnutí chcú eliminovať jeho silné stránky a využiť slabiny.

4. aug 2021 o 21:33 Martina Radošovská, Igor Peterka

TRNAVA. Spartak Trnava narazí v treťom predkole Európskej konferenčnej ligy na izralského súpera Maccabi Tel Aviv. Podľa slov trénera Michala Gašparíka vnímajú Maccabi ako favorita, ktorého však majú zanalyzovaného a na domácom štadióne sa ho pokúsia zaskočiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Sme radi, že sme postúpili cez papierovo silnejšieho súpera Sepsi a o to isté by sme sa chceli pokúsiť aj v tomto dvojzápase. Je jasné, že Maccabi je veľkým favoritom, ale prvý zápas hráme doma, kde sme silní a pokúsime sa hrať tak, aby sme boli úspešní a aby bolo o čo hrať aj v odvete. Mali sme krátky čas na prípravu, ale myslím si, že súpera máme dostatočne zanalyzovaného a verím, že podáme taký výkon, v ktorom dokážeme eliminovať jeho silné stránky a využiť slabiny,“ vyjadril sa na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Michal Gašparík.

Veľmi dobré štatistiky

A v čom vidí trnavský tréner najsilnejšie stránky súpera, ktorý má v mužstve niekoľko izraelských reprezentantov? „Ich najväčšia sila spočíva v poňatí hry, v ofenzíve. Majú veľmi dobré držanie lopty, majú kvalitných a konštruktívnych obrancov, ktorí to veľmi dobre rozohrávajú zozadu a sú nebezpeční vpredu. Systémovo sú tiež na vysokej úrovni a v každom zápase držia loptu okolo 60 percent a ich úspešnosť prihrávok sa pohybuje cez 85% čo sú vysoké čísla. Sme na to pripravení, jednak sa to budeme snažiť eliminovať a na druhej strane sa budeme snažiť využiť našu prechodovú fázu, keď získame loptu,“ pokračoval Gašparík.

Rovnako vníma súpera aj trnavský stredopoliar Ján Vlasko. „Na papieri sú favoriti jasní, ale všetko sa ukáže až na ihrisku. Pôjdeme do zápasu s cieľom pobiť sa o čo najlepší výkon a o to, aby sme mali o čo v odvetnom zápase hrať.“

Len s deťmi na tribúnach

Mužstvu bude už k dispozícii Filip Twardzik, pre červenú kartu však bude chýbať Jakub Grič. „Jeho bojovnosť nám bude chýbať, ale hráme doma a potrebujeme byť futbaloví a konštruktívni. Myslím si, že aj s touto absenciou si poradíme,“ pokračoval Gašparík, podľa ktorého už žiadny z hráčov nevypadol zo zostavy a mužstvo je kompletne pripravené.

Zápas sa kvôli trestu UEFA bude hrať bez divákov. Jedinou výnimkou sú deti do 14 rokov. Štvrtkový zápas na Štadióne Antona Malatinského teda uvidia naživo iba deti.

„Bude to prvýkrát, čo nás budú povzbudzovať iba deti a sám som zvedavý, či sa na to nejak pripravili a budú mať aj pokriky. Bez ohľadu na to sa však musíme sústrediť na zápas. Je však pekné, že aspoň takýmto spôsobom nebudú tribúny na zápase úplne prázdne,“ zhodnotil Ján Vlasko. Zatiaľ klub eviduje okolo sedemsto detí, ich počet sa však môže ešte zvýšiť, ovplyvňuje to však prázdninové obdobie ako aj covid situácia. Možnosť povzbudiť Spartakovcov na domácom štadióne tak využívajú hlavne futbalové kluby.

Kým spartakovci sa predierajú cez predkolá Európskej konferenčnej ligy a majú za sebou aj dva ligové zápasy, Maccabi ešte ligu nezačalo a v Konferenčnej lige začalo len pred dvoma týždňami, keď v 2. predkole vyradili Sutjesku Nikšič. Navyše, Trnava svoj ďalší ligový zápas proti Liptovskému Mikulášu odohrá až v pondelok, čím príde o jeden deň regenerácie.

„Jeden deň je pre nás veľká strata, ale nejde o problém, ktorý by sa nedal zvládnuť. Súper má výhodu už len v tom, že prvý zápas začíname doma, navyše pred tribúnami bez fanúšikov, oni sú v odvete doma, kde sú silní, môžu mať na štadióne veľa ľudí, čo vnímam ako ich veľkú výhodu,“ uzavrel Gašparík.

Súperovi nechýba sebavedomie

Výprava Maccabi Tel Aviv prišla na Slovensko dnes a neskrývali svoje sebavedomie. Sú si vedomí svojej pozície a dvojzápas by chceli víťazstvom rozhodnúť už v Trnave. „V každom futbalovom zápase ide o víťazstvo. Rešpektujeme silu súpera, ale budeme sa v duchu našej filozofie snažiť dať zo seba to najlepšie a bojovať o víťazstvo,“ povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Patrick van Leeuwen.

Na trnavský štadión má veľmi dobré spomienky Sheran Yeini, ktorý tu v drese izraelskej reprezentácie zažil fantastický obrat z 0:2 na 3:2 po hetriku Zahaviho. „Analyzovali sme zápasy Trnavy na videu a myslím, že je to dobrý tím. Rýchli hráči v ofenzíve, veľmi aktívni záložníci a silná obrana. Dokázali postúpiť cez dve kolá, navyše naposledy na penalty, kde ukázali charakter. Bude to ťažký zápas, ale dúfam, že budeme nakoniec úspešnejší, hoci futbale nikdy neviete.“

Zápas FC Spartak Trnava – Maccabi Tel Aviv je na programe vo štvrtok 5. augusta o 20:15.