Matky bojujú o miesta v škôlke

Povinná predškolská dochádzka vytlačila mladšie deti.

3. aug 2021 o 8:54 Dominika Grebeníčková

Materské školy budú musieť prednostne prijať deti, ktoré nastúpia na povinnú dochádzku do škôlky. (Zdroj: Jozef Jakubčo)

TRNAVA. Mesiac pred začiatkom školského roka rodičia netušia, či ich dieťa vezmú do škôlky. Spôsobuje im to nemalé problémy. Nevedia si naplánovať návrat do práce ani zabezpečiť alternatívne riešenie, kam dieťa dajú.

Prečítajte si tiež V Trnavskom kraji očkovali cez víkend aj v nákupných centrách Čítajte

Za problémom stojí spustenie povinného predškolského vzdelávania pre päťročné deti. Mesto Trnava zo zákona drží týmto deťom miesto v materskej škole. Presný počet detí, ktoré musia nastúpiť, nevedia.

„Počet detí ešte nie je definitívny, momentálne dohľadávame niekoľko detí, ktoré by mali nastúpiť na povinné predprimárne vzdelávanie, no ich rodičia nepodali prihlášku,“ uviedla Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta.