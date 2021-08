Trnava nečakane zakopla na Záhorí

V závere zápasu Spartak viedol, no po penalte a vlastnom góle Seničania otočili.

1. aug 2021 o 20:35 TASR

SENICA. Futbalisti FK Senica zdolali v nedeľnom domácom stretnutí 2. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava 2:1.

FK Senica - FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)

V úvode zápasu mali loptu viac v moci Trnavčania, domáci sa sústredili na brejkové situácie. Hra však nemala vysoké tempo a pred bránkami bolo málo vzruchu. Prvú strelu do priestoru bránky vyslal domáci útočník Sukisa vo 4. minúte, ale s jeho pokusom si Takáč poradil.

Najvážnejšiu šancu mal Sukisa v 16. minúte, keď po chybe v rozohrávke Trnavy potiahol loptu a dostal sa až pred 16-ku, no loptu po jeho prízemnej strele vyrazil nohami brankár Takáč. Trnavčania mali prvé zakončenie v 18. minúte, lopta po Vlaskovej strele išla vedľa. Hra sa postupne vyrovnala. Tesne pred odchodom do kabín sa dostal k strele Goslin, ale lopta letela tesne vedľa a tak sa polčas skončil bez gólov.

Trnavčania na začiatku druhého polčasu prestriedali až štyroch hráčov, domáci urobili jednu zmenu. Tieto zmeny hosťom prospeli, neustále sa hralo na strane Senice. V 51. minúte Riskovski hlavou po centri Vlaska namieril nad. O minútu zakončil Prochádza tesne vedľa.

V 55. minúte sa opäť dostal do šance Ristovski, tentoraz po centri Procházku nastrelil hlavou brvno. V 62. minúte závar pre bránkou domácich našťastie vyriešil brankár Ravas. O minútu vystrelil nepríjemne z diaľky Bukata, lopta letela tesne vedľa. Záverečná desaťminútovka priniesla drámu. Najprv sa dostali do vedenia hostia.

V 83. minúte po priamom kope sa dostal k odrazenej lopte Ristovski poslal ju do siete. V 87. minúte po faule v pokutovom území Twardzika na Šumberu z nariadenej penalty vyrovnal Sukisa. Seničanom narástli krídla, v 90. minúte brankár Ravas rýchlo rozohral akciu na Niarchosa, ktorý výborne zakryl loptu, poslal ju do 16-ky nabiehajúcemu Šumberovi a ten prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.

Šimon Šumbera strelil víťazný gól do siete Trnavy. (zdroj: FK Senica)

Hlasy po zápase:

Pavel Šustr (tréner Senice): „Vedeli sme, že proti súperovi, ktorý má takúto kvalitu, musíme vychádzať z kvalitnej defenzívy. V druhej polovici sme sa dostali pod veľký tlak, chýbal mi pohyb, hráči boli ustrašení, báli sme sa súbojov, nenapádali sme. Inkasovali sme po štandardnej situácii, ktorú sme nedohrali. Nezložili sme zbrane a po dvoch situáciách sme otočili zápas v náš prospech. Cieľ, s ktorým sme do zápasu išli, sme na pár výnimiek plnili dobre, ale je pred nami veľa práce a verím, že do budúcnosti sa ešte zlepšíme.“

Michal Gašparík (tréner Trnavy): „Prvý polčas, napriek tomu, že sme mali zemnú prevahu, nebol podľa mojich predstáv. Bolo to laxné, bez pohybu, nevytvárali sme si strelecké alebo gólové príležitosti, preto sme cez polčas štyroch hráčov vymenili. Druhý polčas bol lepší, tak sme chceli hrať celý zápas. Nakoniec sa nám po štandardke podarilo ísť do vedenia, ale ten záver sme absolútne nezvládli. Senica sa dostávala na našu polovicu ihriska sporadicky a dokázala ten zápas otočiť. To by sa nemalo stávať, hoci vo futbale sa to stáva.“

Góly: 88. (11m) Sukisa, 90. Šumbera - 83. Ristovski.

ŽK: Šimčák, Ravas - Trajkovski. Rozhodovali: Glova – Weiss, Kmec, 923 divákov.

SENICA: Svoboda, Pavlík, Gáč, Šimčák – Goslin (86. J. Buchel), Egert (81. Mašulovič) – Duda (55. Halabrín), Twardek (46. Hezoučký, 86. Niarchos), Šumbera – Sukisa.

TRNAVA: Takáč – Čurma (46. Saymon), Kóša, Twardzik, Trajkovski – Iván (69. Savvidis), Procházka – Grič (46. Bukata), Vlasko, Yao (46. Bamidele Isa) – Boateng (46. Ristovski).

Ostatné výsledky 2. kola:

Zlaté Moravce – Žilina 0:1 (0:0)

Slovan Bratislava – Trenčín 2:0 (0:0)

Pohronie – Michalovce 2:0 (2:0)

Sereď – Ružomberok 2:3 (0:0)

Dunajská Streda – Liptovský Mikuláš 3:1 (1:1)