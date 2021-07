Pripravme sa na zmenu: Začína platiť regulácia parkovania v meste

K dispozícii budú aj parkovacie karty.

31. júl 2021 o 17:06 TASR

TRNAVA. Od 1. augusta sa v Trnave zmenia podmienky parkovania. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného nariadenia. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

Okrem nových sadzieb a rozšírených možností úhrad parkovného prináša regulácia statickej dopravy aj novú rezidentskú zónu. Bude ňou lokalita na uliciach Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovnícka 4 až 12.

"Zóna bude spoplatnená počas celého týždňa, za parkovné sa teda bude platiť už od nedele 1. augusta. Zóny A v centre a B na uliciach Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríček, Šrobárova a Rybníková sú spoplatnené len počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h a Zóna C počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h," uviedlo mesto.

Vodičom, ktorí parkujú v spoplatnených zónach často a na dlhší čas, sa oplatí zakúpiť parkovaciu kartu.

"Ak majú v danej zóne trvalý pobyt, zaplatia za ročnú parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti iba jedno euro. O parkovaciu kartu sa dá požiadať prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta, ktorá je dostupná na adrese datamesta.trnava.sk. Pred podaním žiadosti je potrebné sa zaregistrovať," informovalo mesto.

Ako doplnilo, pri krátkodobom státí bude najvýhodnejšie zaplatiť parkovné cez webovú aplikáciu. Sekcia Parkovanie na kúpu parkovacieho lístka bude spustená v nedeľu 1. augusta a bude prístupná aj bez registrácie.

Všetky možnosti úhrady parkovného budú zverejnené aj na infotabuliach priamo v spoplatnených zónach. Okrem webovej aplikácie a parkovacích kariet sa bude dať platiť aj prostredníctvom SMS a v parkovacích automatoch.

V prvých týždňoch regulácie parkovania ostávajú v meste pôvodné parkovacie automaty, ktoré neskôr nahradia nové.

"K výmene malo dôjsť k 1. augustu, z dôvodu koronakrízy sa však ich dodanie oneskorí, keďže výrobcovi automatov neboli dodané potrebné komponenty. V nových automatoch sa bude dať platiť aj platobnou kartou a parkovací lístok budú vedieť poslať tiež e-mailom," uviedlo mesto.

