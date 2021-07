Podľa epidemiológa bude na boj s koronavírusom potrebná aj tretia dávka vakcíny

Tretia vlna bude podľa epidemiológa ministerstva zdravotníctva Martina Pavelku epidémiou neočkovaných.

30. júl 2021 o 19:59 SITA

BRATISLAVA. V súvislosti s treťou vlnou pandémie koronavírusu spôsobenou takzvaným delta variantom bude potrebná aj tretia dávka vakcíny. Uviedol to na tlačovej besede epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Doplnil však, že dávať ju ľuďom teraz považuje za predčasné.

Pavelka zároveň skonštatoval, že tretia vlna bude epidémiou neočkovaných. "Bude sa šíriť ako veterná smršť. Vírus je nebezpečnejší, riziko sa zvyšuje dvojnásobne pre každú vekovú kategóriu. Viac ľudí bude umierať na delta variant v kategórii neočkovaných," zdôraznil.

Podľa štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Jany Ježíkovej delta variant na Slovensko postupne prichádza, pričom to preukazuje 40 percent z testovaných vzoriek. Pokiaľ sa ľudia obávajú bezpečnosti vakcín, lebo sú v podmienečnej registrácii, rovnako je na tom podľa nej ďalších 114 liekov, ktoré sa na Slovensku používajú. Ide najmä o lieky na onkologické ochorenia.



Druhý štátny tajomník rezortu zdravotníctva Kamil Száz v tejto súvislosti vyzval na očkovanie detí, učiteľov a zamestnancov školstva. "Už nikto z nás nechce, aby sa opakovali posledné dva školské roky. Chceme, aby sa naše deti učili v školách, mali kontakt so svojimi spolužiakmi a pripravovali sa do života," vyhlásil.