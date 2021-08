Trnavskí karatisti žali úspechy

V ich víťaznom ťažení ich nezastavila ani pandémia koronavírusu.

1. aug 2021 o 13:13 Martina Radošovská

TRNAVA. Koronakríza síce dala pauzu športovému dianiu, no úplne ho nezastavila, čoho dôkazom sú karatisti Slovšportu Trnava. Tí v tomto období nezaháľali a zapájali sa do súťaží, ktoré zorganizoval Slovenský zväz karate a Slovenská federácia karate.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky súťaže sa kvôli pandemickej situácii preniesli do online priestoru, takže karatisti natáčali videá kata a kumite. Aj keď ide o netradičný spôsob, bol pre športovcov vytvorený ako náhrada súťaží, vďaka čomu mohli mnohí pokračovať v dosahovaní výborných výsledkov. Nejedným sa môže pochváliť aj trnavský klub karate.

Prečítajte si tiež: Trnavskí pretláčači s výnimočným úspechom. Venovali ho ikone slovenského armwrestlingu Čítajte

„Výsledky si vážime o to viac, že sme sa v tomto polroku stretli po prvýkrát v telocvični až koncom apríla, aj to v obmedzenom počte. Tréningy každého pretekára boli veľmi netypické a náročné, ako u väčšiny športov,“ zhodnotila Renáta Gašparovičová z klubu Karate Slovšport Trnava.

Ako dodala, dosiahnuté úspechy klubu veľmi prevýšili ich očakávania. Karate Slovšport Trnava sa môže pochváliť majstrom sveta v kata v Kyokushinkai z majstrovstiev Európy a sveta v kata a kumite školy Shito ryu.

„Týmto chcem poďakovať všetkým pretekárom za výbornú reprezentáciu klubu, trénerom za kvalitnú a trpezlivú prácu a rodičom za vytvorenie podmienok na dosiahnutie týchto fantastických výsledkov. Karate klub ďakuje za celoročnú finančnú a materiálnu pomoc mestu Trnava, Trnavskému samosprávnemu kraju a Strednej športovej škole Trnava,“ dodala Gašparovičová.

Timotej Vraník a Oliver Ivnačík. (zdroj: KK Slovšport Trnava)

Výsledky KK Slovšport Trnava za prvý polrok 2021

8. júna 2021 – Majstrovstvá sveta M-WSSHRF (online)

Kata 12 – 13 rokov: 2. miesto Vanessa Borisová, Kumite kadet (do 55 kg): 2. miesto Oliver Ivančík

7. júna 2021 – Majstrovstvá Európy M-ESHRKF (online)

Kata 12 – 13 rokov: 2. miesto Vanessa Borisová, Kumite kadet (do 55 kg): 3. miesto Oliver Ivančík

25. mája 2021 – Trstenský pohár

Kata 10 – 11 rokov (pokročilí): 2. miesto Ema Kucmanová

6. mája 2021 – 4. kolo/ Katana intercontinental League Osaka (online)

Kata U14: 2. miesto Vanessa Borisová, U14 final: 1. miesto Vanessa Borisová, Kata U16: 2. miesto Vanessa Borisová, U16 final: 1. miesto Vanessa Borisová

4. mája 2021 – 4. kolo e-Tournament Arawaza (online)

Kumite U15: 1. miesto Oliver Invančík, Kumite U18: 5. miesto Roman Geršic, Kumite U14: 5. miesto Boris Marko, Kumite U18: Samuel Mečír, Kata U16: 9. miesto Vanessa Borisová, Kata U14: 2. miesto Vanessa Borisová

28. apríla 2021 – finále M-SSHRKA M – Slovenska (online)

Kata 12 – 13 rokov: 2: miesto Vanessa Borisová, Kumite 16 – 17 rokov (do 65 kg): 3. miesto Roman Geršic, Kumite 14 – 15 rokov (do 55 kg): 2. miesto Oliver Ivančík, Kumite 14 – 15 rokov (do 58 kg): 2. miesto Samuel Mečír, Kumite 12 – 13 rokov (do 44 kg): 4. miesto Boris Marko

23. apríla 2021 – 3. kolo e-Tournament Arawaza (online)

Kumite U15: 2. miesto Oliver Ivančík, Kumite U14: 3. miesto Boris Marko, Kata U16: 5. miesto Vanessa Borisová, Kata U14: 5. miesto Vanessa Borisová, Kumite U18: 2. Roman Geršic.

16 – 17. apríla 2021 – M-Slovenska seniori Šamorín

Kumite seniori (do 60 kg): 3. miesto Dominik Bajza

8. apríla 2021 – 3. kolo/Katana intercontinental Bohinj (online)

Kata U14 E kata: 2. miesto Vanessa Borisová, Kata U16 E kata: Vanessa Borisová

5. apríla 2021 – M-Slovenska M-SSHRKA – Shito ryu eliminácia (online)

Kumite 14 – 15 rokov (+ 67 kg): 1. miesto Roman Geršic, Kumite 14 – 15 rokov (do 58 kg): 5. miesto Samuel Mečír, Kumite 12 – 13 (do 44 kg): 1. miesto Boris Marko, Kumite 14 – 15 (do 55 kg): 3. miesto Oliver Ivančík, Kata 12 – 13 rokov: 1. miesto Vanessa Borisová.

15. marca 2021 – 1.kolo Bratislavského pohára AKKB (online)

Kata 10 – 11 rokov (pokročilí): 2 miesto Emma Kucmanová, Kata 12 – 13 rokov: 1. miesto Vanessa Borisová, Kumite 12 – 13 rokov (do 45 kg): 3. miesto Boris Marko, Kumite 14 – 15 rokov (do 57 kg): 1. miesto Oliver Ivančík, 2. miesto Samuel Mečír, Kumite 14 – 15 rokov (do 70 kg): 1. miesto Roman Geršic, Kumite 14 – 15 rokov (+ 54 kg): 3. miesto Lucia Hajdúčiková, Kumite seniori +16 (do 68 kg): 1. miesto Dominik Bajza.

14. marca 2021 – Grand Prix Žilina 2021 (online)

Kumite 14 – 15 rokov (+ 63 kg): 3. miesto Roman Geršic.

11 – 14. marca 2021 – 2. kolo/Katana intercontinental League Paris (online)

Kata U14: 2. miesto Vanessa Borisová, Kata U16: 2. miesto Vanessa Borisová.

12. marca 2021 – eTournament 2. kolo Arawaza (online)

Kata U16: 3. miesto Vanessa Borisová, Kata U17: 5.miesto Vanessa Borisová, Kata U15: 9. miesto Vanessa Borisová, Kata U14: 9. miesto Vanessa Borisová, Kumite U14: 3. miesto Boris Marko, Kumite U16: 3. miesto Roman Geršic, 5. miesto Samuel Mečír, Kumite U15: 3. miesto Oliver Ivančík.

11. februára 2021 – 1. kolo/ Katana intercontinental League Moscow (online)

Kata U14: 3. miesto Vanessa Borisová, Kata U16: 5. miesto Vanessa Borisová.

7. februára 2021 – Zvolen Cup (online)

Kata ml. dorastenky 12 – 13 rokov: 1. miesto Vanessa Borisová

6 – 7. februára 2021 – 5th IKKF online World Tournament M-Sveta Kyokushinkai Azerbaijan (online)

Kata: 1. miesto Timotej Vraník.

29. januára 2021- e-Tournament 1. kolo World Series (online)

Kumite U14: 2. miesto Boris Marko, Kumite U15: 2. miesto Oliver Ivančík, Kumite U16: 3. miesto Samuel Mečír, 1. miesto: Roman Geršic. Kata U13: 5. miesto Vanessa Borisová, Kata U14: 17. miesto Vanessa Borisová, Kata U15: 5. miesto Vanessa Borisová, Kata U16: 9. miesto Vanessa Borisová.⋌ M. Radošovská