Prímestská autobusová doprava v bude rozdelená na tarifné zóny

Cieľom župy je podľa župana zvrátiť postupný pokles cestujúcich.

28. júl 2021 o 18:36 SITA

TRNAVA. Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na dnešnom mimoriadnom rokovaní schválili výrazné systémové zmeny v prímestskej autobusovej doprave, ktoré budú zavedené od 1. januára 2023. Zmeny sa týkajú zavedenia zónového členenia územia Trnavského kraja a predaja predplatných cestovných lístkov (PCL).

Podľa predloženého materiálu má ísť o veľký krok smerom k integrácii dopravy s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji (IDS BK) a priblíženie sa k európskemu štandardu. Cieľom župy je podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča tiež zvrátiť postupný pokles cestujúcich, ktorý zvýraznila pandémia ochorenia COVID-19.

Navyše, k súčasnej kilometrickej pásmovej tarife budú zavedené tarifné zóny určené pre potreby predaja PCL. „Zónová platnosť PCL je stanovená jednou až deviatimi zónami. Cestujúci si vyberá zóny, v rámci ktorých najčastejšie cestuje, respektíve cez ktoré prechádza. Cestujúci so záujmom o neobmedzené cestovanie v rámci 10 a viac tarifných zón má možnosť kúpiť si tzv. celosieťový lístok, teda lístok platný na celom území TTSK a na všetkých linkách dopravcov prevádzkujúcich výkony vo verejnom záujme na území TTSK,“ popisuje sa v dôvodovej správe k materiálu s tým, že tarifná zóna je územie ohraničené hranicami zóny s priemerom od sedem do 10 kilometrov.

Upravia cenu

Predplatné cestovné lístky sú určené cestujúcim, ktorí pravidelne využívajú verejnú dopravu pri svojich cestách do školy alebo do zamestnania. Počas platnosti PCL môžu neobmedzene cestovať v rámci časovej a územnej platnosti PCL na celom území kraja, a to u všetkých dopravcov prevádzkujúcich výkony vo verejnom záujme na území TTSK. Platnosť PCL je stanovená na sedem, 30, 90 alebo 365 dní.



Výhodou pre cestujúcich má byť neobmedzený počet ciest, ktoré môžu v rámci platnosti PCL realizovať, cenová výhodnosť oproti jednorazovo zakúpeným cestovným lístkom na jednu cestu a rýchlejšie odbavenie cestujúceho pri vstupe do prímestského autobusu. Medzi výhody plynúce pre dopravcov patria peniaze získané predajom PCL vopred a motivácia cestujúceho viac využívať služby verejnej dopravy, a tiež nižšie časové straty na zastávkach pri odbavovaní cestujúcich.



Súčasne zo zavedením PCL bude upravená cena jednorazových cestovných lístkov o 20 %. Pri platbách za cestovné hradených z dopravnej čipovej karty bude stanovená fixná zľava vo výške 0,15 eur na jednu cestu. Táto zľava predstavuje rozdiel oproti cene cestovného plateného v hotovosti. „Výška cestovného nebola upravená už od roku 2011. Navrhovaná úprava preto kopíruje výšku valorizácie súhrnne za predchádzajúcich 10 rokov,“ objasňuje dôvodová správa s tým, že sú pripravené uvádzacie akcie z dôvodu zvýšenia atraktivity nového produktu, ale aj vzbudenia vyššieho záujmu zo strany cestujúcej verejnosti.



V období prvého roka sa očakáva dočasný úbytok na tržbách dopravcov. Dôvodom je prozákaznícke nastavenie cenovej úrovne PCL, aby táto bola akceptovaná verejnosťou. Počiatočná pretarifovacia strata je odhadovaná na maximálne 950-tisíc eur ročne, podľa podielu súčasných cestujúcich, ktorí si budú kupovať PCL.