Dôchodca skončil s autom v poli, nafúkal 1,5 promile

Vozidlo Lada Niva šoféroval 79-ročný muž.

28. júl 2021 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Vodič - dôchodca skončil v utorok 27. júla medzi obcou Baka a Gabčíkovom v okrese Dunajská Streda s autom v poli. Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, vodičom havarovaného auta Lada Niva bol 79-ročný muž.

Ten zišiel z cesty, narazil do stromu a skončil prevrátený v poli. Dôchodcu previezli do nemocnice. Pri dychovej skúške na alkohol mu policajti namerali 1,5 promile alkoholu a na mieste mu zadržali vodičský preukaz.



Dôchodca sa svojou jazdou v opitosti dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok ho môže súd poslať do väzenia až na jeden rok.