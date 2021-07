Trnavskí pretláčači s výnimočným úspechom. Venovali ho ikone slovenského armwrestlingu

Zatiaľ ide o ich najväčší úspech.

30. júl 2021 o 11:21 Martina Radošovská

TRNAVA. Klub ŠKPR Trnava má za sebou úspešné ťaženie na majstrovstvách Slovenska 2021 v Revúcej, odkiaľ si trnavskí pretláčači priviezli až šestnásť medailí.

Prezident klubu Samuel Hlubík symbolicky venoval všetky tieto medaily nedávno zosnulému reprezentačnému trénerovi a ikone slovenského armwrestlingu Jánovi Ďalákovi.

„Armwrestlingu vyšliapal cestičku na Slovensku, v Trnave založil klub, kde sme spoločne s bratom začínali. Preto som si chcel aspoň takýmto spôsobom uctiť jeho pamiatku. Od sedemnástich rokov, kedy som s týmto športom začínal, mi venoval množstvo času a dnes sa snažím svojim zverencom venovať rovnako ako on. Teraz je na nás, aby sme cestu, ktorú vybudoval, nenechali zarásť a aby sme tento šport naďalej rozvíjali,“ uctil si jeho pamiatku Samuel Hlubík.

Trnavský amrwrestlingový klub našiel svoje zázemie na futbalovom štadióne v Siladiciach, kde má vďaka starostovi obce vytvorené podmienky na tréningy. „Podporuje nás aj mesto Trnava, rovnako máme aj niekoľko sponzorov, za čo sme veľmi vďační. Zisk týchto medailí je pre náš klub doposiaľ najväčší úspech,“ objasnil Hlubík, ktorý minulý rok úspešne ukončil trénera prvej triedy so zameraním na armwrestling.

Pretekár aj rozhodca

Súčasťou klubu je aj Matúš Hlubík, ktorý je bratom Samuela Hlubíka. Na majstrovstvách v Revúcej si v kategórii Masters muži do 90 kg vybojoval prvé miesto na pravú ruku a v kategórii seniorov do 95 kg tretie miesto na pravú ruku.

„Pretláčaniu sa venujem 22 rokov a doviedol ma k nemu bývalý reprezentačný tréner Ján Ďalák, ktorý, bohužiaľ, nedávno zomrel. Vtedy mi pretláčanie učarovalo, pretože som vyhral Stredoškolskú ruku a odišiel som z atletiky priamo na pretláčanie,“ popísal svoju cestu k armwrestlingu Matúš Hlubík. Rovnako ako jeho brat, aj on zaspomínal na Jána Ďaláka.

„Všetkým nám odovzdal veľa skúseností ohľadom armwrestlingu, ale aj rád do života. Sme mu vďační za čas, ktorý tomuto športu venoval, pretože to robil ako hobby. Za tréningy sme mu nikdy nič neplatili a my týmto smerom pokračujeme aj v našom klube,“ zaspomínal Hlubík.

Za 22 rokov pri armwrestlingu získal množstvo medailí na majstrovstvách Slovenska, no ako dodáva, nikdy sa mu nepodarilo získať titul majstra Slovenska.

„Medaily som nosil pravidelne, ale vždy som bol druhý alebo tretí, no tento rok som v kategórii Masters do 90 kg získal titul majstra Slovenska na pravú ruku,“ pokračoval Matúš Hlubík.

Spoločne s bratom sa snaží v klube aj trénovať. „Môžem povedať, že sme ako jedna veľká rodina, chodíme spoločne na sústredenia, trénujeme spolu, po tréningu posedíme a porozprávame sa a na každom jednom tréningu je veľmi dobrá atmosféra.“ Popri pretláčaní sa však Matúš Hlubík venuje už osem rokov rozhodovaniu, posledné roky aj na medzinárodnej úrovni.

A akú radu by skúsený pretláčač dal niekomu, kto chce s týmto športom začať?

„Aby vyhľadal klub a mohol začať pretláčať pod skúseným dozorom. Bez toho totiž hrozia zranenia. Každý začiatočník potrebuje rady od tých, ktorí sa armwrestlingu venujú, ktorí pretekajú a majú skúsenosti. Verím tomu, že každý klub na Slovensku je otvorený novým ľuďom,“ zaznela rada od Matúša Hlubíka.

Sedemnásobná juniorská majsterka sveta

Ďalšou úspešnou pretekárkou, ktorá vybojovala prvé miesto v kategórii žien do 65 kg na pravú ruku a prvé miesto v kategórii žien do 75 kg na ľavú ruku, je Rebeka Martinkovičová. Pretláčaniu sa venuje už jedenásť rokov a môže sa pýšiť viacerými úspechmi.

„Z tých posledných spomeniem dva tituly vicemajsterky Európy v seniorskej kategórii na majstrovstvách Európy v Grécku, na majstrovstvách sveta v Rumunsku som na obe ruky priniesla bronzovú medailu, taktiež v kategórii žien. Čo sa týka juniorskej kategórie, tak som sedemnásobnou majsterkou sveta, ale teraz už štartujem ako seniorka. Posledné obdobie však poznačila pandémia a veľa pretekov bolo zrušených,“ priblížila svoje úspechy Rebeka Martinkovičová, ktorá sa v septembri chystá na majstrovstvá sveta v Gruzínsku, kde by rada štartovala v novej váhovej kategórii, pretože schudla trinásť kíl.

Pred pretláčaním sa venovala atletike.

„Naša asociácia robí každý rok súťaž Silná ruka stredných škôl, na ktorú ma zobrala naša telocvikárka na gymnáziu. Potenciál v rukách si všimol aj môj tréner atletiky, ktorý ma zo šprintu chcel preradiť na vrh guľou, čo sa mi moc nepozdávalo. Bol to pre mňa prvý impulz, aby som vyskúšala pretláčanie. Po dvoch rokoch prišli aj prvé výsledky, kedy som na majstrovstvách Slovenska junio-rov získala na obe ruky zlato a tým som sa nominovala na svoje prvé majstrovstvá Európy. Tam som v silnej konkurencii získala na ľavú ruku zlato a na pravú striebro, čo ma utvrdilo, že idem dobrým smerom,“ pokračovala Rebeka Martinkovičová, ktorá by v budúcnosti chcela zostať pri armwrestlingu ako rozhodkyňa alebo trénerka.

„Zatiaľ sa snažím koncentrovať všetku energiu na svoj výkon, formovať si výkonnosť na tie najlepšie súťaže, ale keď v budúcnosti zavesím pretekanie na klinec, rada by som zostala pri tomto športe, pretože ho zbožňujem a až čas ukáže, v akej funkcii,“ dodala mladá ambiciózna pretekárka.

Úspešný začiatočník

Devätnásťročný Matúš Pavlenda sa armwrestlingu venuje zatiaľ len osem mesiacov a na majstrovstvách Slovenska v Revúcej si vybojoval v kategórii juniorov do 80 kg druhé miesto na pravú ruku a tretie miesto na ľavú ruku. „Dá sa povedať, že som čerstvo začal, pretože osem mesiacov je pomerne krátka doba a toto bola v podstate prvá súťaž, ktorú mám za sebou. O to som viac rád, že sa mi takto darilo,“ prezradil Matúš Pavlenda.

Dosiahnutý úspech ho, pochopiteľne, motivuje. „Určite cítim motiváciu, chcem skúsiť pretekať vo vyššej váhovej kategórii, preto teraz priberám,“ pokračoval mladý pretekár. Najbližšie sa predstaví 31. júla na súťaži Dobrá Voda Cup.

„Koncentrujem sa na tieto preteky, v ktorých by som chcel vyskúšať vyššiu váhovú kategóriu do 85 kg.“

Matúš Pavlenda sa k armwrestlingu dostal cez kamaráta, ktorý ho volal vyskúšať tento šport. Napokon ho chytil natoľko, že sa mu dnes naplno venuje. „Trikrát do týždňa sa snažím robiť silový tréning a každú druhú nedeľu chodím na sparingy do klubu, keďže nie som z Trnavy,“ popísal svoju prípravu Pavlenda.

Z Fiľakova do Trnavy

Jozef Jackuliak sa venuje pretláčaniu súťažne päť rokov. Na majstrovstvách Slovenska v Revúcej sa mu podarilo získať v kategórii seniorov do 85 kg bronz na pravú aj ľavú ruku.

„U nás vo Fiľakove som najskôr pôsobil ako boxer, ale tento šport sa mi moc nepáčil, tak ma kamarát pozval, aby som skúsil armwrestling, čo sa mi zapáčilo. Našou iniciatívou vo Fiľakove bolo založiť klub, ale nepodarilo sa nám to. Keďže som však v pretláčaní plánoval pokračovať, tak som sa z Fiľakova presťahoval do Trnavy, kde ma prijali pod klub, ktorý teraz reprezentujem a som za to veľmi vďačný,“ popísal cestu k trnavským pretláčačom Jozef Jackuliak, ktorý práve úspechy z Revúcej považuje za jedny z najcennejších.

„Okrem toho som v roku 2019 vyhral medzinárodnú súťaž v Maďarsku na pravú ruku. To sú pre mňa také najväčšie triumfy.“ Rovnako ako jeho kolegovia z klubu, aj on sa momentálne koncentruje na blížiacu sa súťaž Dobrá Voda Cup. S akými cieľmi naň pôjde?

„Keďže som už získal tretie miesto a cieľom každého športovca je zlepšovať sa, tak by som sa chcel umiestniť od prvého po tretie miesto,“ prezradil Jackuliak.

Na majstrovstvách Slovenska v Revúcej vnímal silnú konkurenciu. „Môžem povedať, že konkurencia bola dobrá. Na to, že som schudol 15 kíl, môžem povedať, že som si to dobre odpískal,“ dodal úsmevne Jackuliak, ktorý je s podmienkami v klube veľmi spokojný.

„Som veľmi rád, že pôsobím v ŠKPR Trnava. Predseda klub Samuel Hlubík je úžasný človek, skvelý tréner a je cítiť, že sme v klube vytvorili výbornú partiu.“

Motivujú ho aj ľudia v klube

Aj ďalší zástupca trnavského klubu sa venuje pretláčaniu pomerne krátko, a to dva a pol roka. Milan Tibenský na majstrovstvách Slovenska v Revúcej vybojoval druhé miesto na ľavú ruku v kategórii seniorov do 85 kg.

„Predtým som sa dlhšie venoval trojboju, potom ma kamarát začal nahovárať na pretláčanie. Chvíľku som odolával, no napokon som vyskúšal jeden-dva tréningy, zapáčili sa mi, rovnako sa mi zapáčila komunita v klube a odvtedy tu trénujem,“ popísal svoju cestu k armwrestlingu Milan Tibenský.

Trénovaniu sa venuje počas celého roka, no pred súťažami na sebe pracuje o niečo intenzívnejšie. „Vtedy je príprava viac silová, ale trénuje sa stále s tým, že sú fázy, kedy sa trénuje viac silovo a kedy zas menej, pretože sú to relatívne malé svaly, ktoré sa nedajú neustále namáhať,“ pokračoval Tibenský.

Pri otázke, ktoré úspechy považuje za najcennejšie, odpovedal, že práve tie z Revúcej. „Rozhodne tieto majstrovstvá Slovenska a predtým to bola Dobrá Voda Cup minulý rok, kde som skončil tretí. Dva a pol roka je ešte pomerne krátky čas a preto si myslím, že sú to pekné úspechy,“ pokračoval 27-ročný pretekár, ktorému po majstrovstvách Slovenska nechýba motivácia.

„Je to skvelý pocit, niečo vyhrať, získať, niekoho pretlačiť, ale kým som nedosahoval výsledky, tak ma hlavne motivovali ľudia v klube a veľmi dobrá atmosféra, ktorá tu je na každom tréningu.“

Trnavskí pretláčači sa najbližšie predstavia 31. júla na súťaži Dobrá Voda Cup.

Úspechy ŠKPR Trnava na majstrovstvách Slovenska v Revúcej (19. júna 2021):

Juniorky U21 60 kg: Natália Pastorková 1. miesto na pravú ruku, 1. miesto na ľavú ruku

Juniori U21 80 kg: Matúš Pavlenda 2. miesto na pravú ruku, 3. miesto na ľavú ruku

Juniori U21 80+ kg: Marek Brenkus 4. miesto na pravú ruku, 3. miesto na ľavú ruku

Maters Muži 90+ kg: Martin Caletka 2. miesto na pravú ruku, 2. miesto na ľavú ruku

Masters Muži 90 kg: Matúš Hlubík 1. miesto na pravú ruku

Ženy 65 kg: Martina Sojková 2. miesto na pravú ruku, 2. miesto na ľavú ruku

Ženy 65 kg: Rebeka Martinkovičová 1. miesto na pravú ruku

Ženy 75 kg: Rebeka Martinkovičová 1. miesto na ľavú ruku

Muži 85 kg: Milan Tibenský 6. miesto na pravú ruku, 2. miesto na ľavú ruku

Muži 85 kg: Jozef Jakculiak 3. miesto na pravú ruku, 3. miesto na ľavú ruku

Muži 95 kg: Matúš Hlubík 3. miesto na pravú ruku