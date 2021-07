Trnavčanka do Bojníc jazdiť nemusí. Sputnik jej pichnú ešte v Piešťanoch

Trnavská župa prevádzkuje päť veľkokapacitných očkovacích centier, budovať ďalšie už neplánuje.

24. júl 2021 o 13:32 Peter Briška

TRNAVA. Čakáreň pre záujemcov o očkovanie vakcínou Sputnik V bola otvorená do konca júna. Po tomto termíne už nebolo možné zaregistrovať sa na prvé očkovanie touto vakcínou.

Prvú dávku naposledy podávali 10. júla. Podávanie druhej dávky tejto vakcíny býva spravidla v horizonte troch týždňov.

Nemá ako

Na redakčný mail nám napísala nespokojná Trnavčanka, ktorá sa na sklonku júna zaregistrovala na vakcináciu práve Sputnikom V. „Zdravotníci mi povedali, že vzhľadom na to, že so Sputnikom končia, na druhú dávku budem musieť ísť do Bojníc,“ napísala Mária s tým, že nemá auto ani nikoho, kto by ju tam odviezol.