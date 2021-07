Počas víkendu budú opäť očkovať aj neregistrovaných

Prítomní budú aj pediatri. To umožní očkovať deti vo veku od 12 rokov.

22. júl 2021 o 15:31 TASR

TRNAVA. V nedeľu (25.7.) sa bude v rámci Trnavského kraja očkovať proti ochoreniu COVID-19 iba vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trnave.

V sobotu (24.júla) bude pre záujemcov o očkovanie otvorených všetkých päť centier v Dunajskej Strede, Piešťanoch, Skalici a dve v Trnave. Do každého môžu prísť ľudia aj bez predchádzajúcej registrácie. Informoval o tom komunikačný odbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý VKOC zastrešuje.

Vo vybraných časoch bude zabezpečená prítomnosť pediatrov, čo umožní očkovať deti vo veku od 12 rokov v sprievode zákonného zástupcu. Počas uplynulého víkendu prišlo na očkovanie bez predchádzajúcej registrácie 1400 záujemcov, spolu zaočkovali 6900 ľudí.

Víkend predtým zaočkovali prvou a druhou dávkou 16.000 ľudí piatimi druhmi vakcín, z nich 1500 bez registrácie vopred.

V sobotu bude VKOC v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka otvorené od 7.00 do 15.00 h, očkovať budú vakcínou Pfizer/BioNTech záujemcov od 12 rokov vrátane. VKOC na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch bude otvorené od 8.00 do 16.00 h, očkovať budú vakcínou Pfizer/BioNTech záujemcov od 16 rokov vrátane. Na Strednej zdravotníckej škole v Skalici bude VKOC k dispozícii od 8.00 do 15.00 h pre ľudí od 12 rokov vrátane, očkovacou látkou je Pfizer/BioNTech.

V Trnave v Mestskej športovej hale bude otvorené od 7.00 do 17.00 h. Očkovať budú vakcínou Pfizer/BioNTech záujemcov od 16 rokov a vakcínou Moderna záujemcov od 18 rokov. Na trnavskej SZŠ na Daxnerovej ulici podajú v čase od 8.00 do 16.00 h záujemcom od 12 rokov vakcínu Pfizer/BioNTech.

V nedeľu bude k dispozícii na SZŠ v Trnave od 8.00 do 18.00 h jednodávková vakcína z portfólia Johnson & Johnson pre ľudí od 18 rokov vrátane.

V uvedených časoch sa môžu dostaviť aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech alebo Moderna, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní.

Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti a preukaz poistenca. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny. Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier TTSK sú dostupné na https://zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.