Milióny eur pôjdu do ciest, sociálnej starostlivosti a športovísk

Kraj plánuje investičné priority financovať z úveru.

23. júl 2021 o 8:29 SITA

TRNAVA. Rozvojová banka Rady Európy poskytne Trnavskému samosprávnemu kraju úver až do výšky 30 miliónov eur. Rámcovú úverovú zmluvu dnes v Trnave podpísali viceguvernér banky Tomáš Boček a trnavský župan Jozef Viskupič.

Peniaze z úveru majú podľa viceguvernéra Bočeka zlepšiť život v Trnavskom samosprávnom kraji. Pôjdu preto do zlepšenia stavu ciest, do verejných služieb, školstva a do kultúrneho dedičstva. Banka prefinancuje až 70 percent celkových nákladov jednotlivých investičných akcií.



„Z novej pôžičky budeme v horizonte troch rokov financovať investičné projekty v celkovej hodnote 94,5 milióna eur. Týkať sa budú modernizácie ciest a mostov, rekonštrukcie zariadení sociálnej starostlivosti alebo obnovy areálov stredných škôl vrátane trinástich športovísk. Pôjde o mimoriadny rozvojový impulz pre Trnavský kraj. Očakávam, že prvé prostriedky by sme mohli čerpať ešte tento rok,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.



Trnavská župa oslovila niekoľko bánk, z vyhodnotenia ponúk vyšla najlepšie práve Rozvojová banka Rady Európy. Úverový rámec vo výške 30 miliónov eur schválili krajskí poslanci koncom júna.

Viceguvernér banky Tomáš Boček ocenil výbornú pripravenosť investičných projektov zo strany Trnavského samosprávneho kraja. Aj vďaka tomu celý proces prípravy úveru trval menej ako tri mesiace.



„Naša banka už 65 rokov podporuje sociálnu súdržnosť v Európe. Spolupracovali sme už aj s Trnavskou župou a v rokoch 2015 a 2017 sme uzatvorili dve menšie rámcové úverové zmluvy. Som veľmi rád, že opäť pomôžeme pri dlhodobom financovaní investičných priorít, ktoré sa týkajú zvyšovania kvality života obyvateľov regiónu,“ dodal Boček.



Prostriedky z úverového rámca môže župa čerpať flexibilne, v dvoch až ôsmich tranžiach. Každá z nich bude v minimálnej výške dva milióny eur. Úroková sadzba aj predpokladaná doba splatnosti bude stanovená pred čerpaním danej tranže podľa aktuálneho stavu na medzinárodných trhoch.



Ani po načerpaní nového úveru nepresiahne v rokoch 2021 – 2023 úverová zaťaženosť Trnavského samosprávneho kraja 50 percent bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Ak by sa tak stalo, tak podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy by kraj musel prijať opatrenia na zníženie celkovej sumy dlhu.