Lepšie začať študovať neskoro ako nikdy

Ísť študovať externe aj po rokoch mimo školy je dobré rozhodnutie – myslia si študentky trnavskej masmediálky.

18. júl 2021 o 11:24

Klišé fráza hovorí, že lepšie je začať neskoro ako nikdy. Zhodujú sa v tom aj externistky z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorým sa podarilo skĺbiť prácu, rodinu i štúdium na univerzite do fungujúceho kolobehu. Aj keď začali chodiť na vysokú neskôr, o nič neprišli.

Šťastní absolventi. (zdroj: FMK UCM)

Na univerzite študuje aj podnikateľka Eva, ktorá si vybrala odbor marketing. Po strednej škole na výšku nešla, tak štúdium dobieha teraz. „Hľadala som možnosti, ako vylepšiť moje podnikanie v oblasti nábytku. Preto som sa rozhodla študovať marketingovú komunikáciu,” objasňuje svoje rozhodnutie.

Eva má tri deti, takže dôležité pre ňu bolo, aby jej rodina nebola ukrátená o spoločnosť mamy. Hodiny mávajú každú druhú sobotu. „Takisto máme možnosť výberu aspoň skúšok z každého predmetu aj počas víkendu. Termínov je na výber vždy viac, takže sa to dá dobre naplánovať,” hovorí externistka.

Všeobecný prehľad aj nové vedomosti

Po 15 rokoch mimo školy sa rozhodla vrátiť do učební aj Mirka, ktorá je štvrtáčka na odbore masmediálna komunikácia. Vyštudovala konzervatórium a celý život bola zapojená do rôznych kultúrnych aktivít.

O FMK UCM v Trnave sa dozvedela náhodou z televízie počas materskej dovolenky. „Začala som pátrať o možnostiach štúdia aj následného uplatnenia sa po jeho ukončení. Bolo rozhodnuté. Videla som sa na správnom mieste, že sem jednoducho patrím a je to práve to, čo hľadám,” prezradila študentka. Aj pri malej dcére si vie nájsť čas, aby sa dokázala na skúšky naučiť vždy poriadne.„Ja som to jednoducho chcela vedieť. Informácie ma veľmi zaujímali a doplnila som si tak všeobecný prehľad,” vysvetľuje Mirka.

FMK UCM disponuje moderným vybavením. (zdroj: FMK UCM)

Dobre investovaný čas

Tráviť čas každú druhú sobotu na prednáškach by malo byť efektívne a zmysluplné. Eve sa páči, že škola je inovatívna a ide s dobou. Pedagógovia sa snažia priniesť svojim študentom najnovšie trendy z marketingu a reklamy. „Som ešte len v druháčka a už teraz pociťujem veľký posun,” hodnotí výučbu externistka Eva.

Na prednáškach a seminároch sa dobre cíti aj Mirka: “Spoznala som erudovaných odborníkov, veľmi prístupných ľudí, ochotných sa podeliť so svojimi odbornými a praktickými skúsenosťami”.

Byť na sto percent dobrý rodič a tiež sa venovať z plných síl práci je náročné. Keď sa k tomu pridá ešte škola a učenie, ide do tuhého. Obe študentky Fakulty masmediálnej komunikácie v tom však majú jasno. „Je dôležité, aby vás štúdium bavilo a máte dobré plánovanie. Potom to zvládnete určite, treba len chcieť,” vysvetľuje Evka a jedným dychom ju dopĺňa aj Mirka: “Je to o premyslení, disciplíne, záujme a zámere štúdia. Každý by si mal stanoviť tú svoju cestu: ako a prečo,” uzatvára nádejná ašpirantka na titul bakalár.

Ak aj vy uvažujete nad externým štúdiom, pozrite si informácie o prijímacom konaní na stránkach FMK UCM v Trnave.

Fakulta ponúka štúdium v troch odboroch: marketing, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier.

Viac informácií nájdete na stránkach Fakulty masmediálnej komunikácie UCM: https://fmk.sk/

Mgr. Andrej Brník, PhD.

Prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou