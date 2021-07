Najdrahší prestup v histórii klubu. Ristovski pokračuje v Trnave

Rokovania boli náročné, napokon však úspešné.

16. júl 2021 o 6:30 TASR

TRNAVA. Severomacedónsky futbalový reprezentant Milan Ristovski bude pokračovať v Spartaku Trnava.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vedenie slovenského klubu sa dohodlo na prestupe 23-ročného útočníka s jeho doterajším zamestnávateľom NK Rijeka. Informoval o tom oficiálny web fortunaligistu.

Ristovski bol v jarnej časti uplynulej sezóny v Trnave na hosťovaní, v dvanástich zápasoch strelil päť gólov. Po EURO 2020 sa vrátil do Rijeky, no "andeli" už dávnejšie avizovali snahu o jeho vykúpenie zo zmluvy. To sa podarilo a hráč podpísal so Spartakom zmluvu na tri roky.

"Chcem sa poďakovať bývalému klubu z Rijeky. Strávil som tam štyri roky a nebyť Rijeky, asi by som dnes nebol tam, kde som. Teraz nastal čas na zmenu a musím povedať, že som veľmi šťastný, že sa prestup podaril a po niekoľkotýždňovom vyjednávaní sa Rijeka so Spartakom dohodli. Som hrdý, že budem opäť súčasťou Spartaka. Všetci vedia, že som sa tu cítil veľmi dobre a klub mi veľmi pomohol. Ďakujem a cítim rešpekt voči všetkým v klube, ktorí mi verili a pomohli v zrealizovaní tohto transferu. Otvára sa nová kapitola v mojom živote a ja sa na ňu neskutočne teším. Dúfam, že v nasledujúcej sezóne zažijeme spolu s fanúšikmi na tribúnach vynikajúce zápasy a spoločne sa budeme tešiť z úspešných výsledkov. Chcem dosiahnuť všetko, čo sa bude dať, som hladný po úspechoch a góloch," odkázal fanúšikom Ristovski, ktorý by sa mal k mužstvu pripojiť od budúceho týždňa.

Prečítajte si tiež: Spartak v odvete vyhral a pokračuje v pohárovej Európe Čítajte

"Milan chcel veľmi prísť k nám a my sme stáli o jeho služby. Nešli sme do neznámeho, bol to overený hráč, a preto sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme ho získali. Rokovania s jeho klubom boli náročné, no napokon sme dospeli k dohode. Nechcem konkretizovať sumu, ale môžem potvrdiť, že je to najdrahší prestup v histórii klubu," povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka.

„Že je Milan správna voľba sme verili, už keď k nám prišiel v zime po ťažkom zranení nerozohraný a dali sme mu priestor, aby sa dal do pohody a pomohol nám. Tak sa aj stalo, neskutočne zapasoval do nášho systému, aj do kabíny medzi chalanov. Sme veľmi šťastní, že sa tento dlhý a náročný prestup podaril. Tešíme sa, že sa Milan vracia a už to nebude iba hosťovanie, ale bude jedným z nás," vyjadril sa k staronovej posile tréner Michal Gašparík.