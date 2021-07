Spartak v odvete vyhral a pokračuje v pohárovej Európe

Po dvoch góloch na domácej pôde vyradila Trnava súpera z Malty.

16. júl 2021 o 6:15 TASR

TTRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava zvládli odvetný zápas 1. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po prehre 2:3 na Malte potvrdili doma úlohu favorita a po triumfe 2:0 nad FC Mosta postúpili do 2. predkola.

V ňom si tretí tím uplynulej sezóny Fortuna ligy zmeria sily so Sepsi OSK. Prvý zápas na Štadióne Antona Malatinského je na programe 22. júla, odveta sa uskutoční o týždeň neskôr v Rumunsku.

Slovenský futbal si v európskych súťažiach udržal štvornásobné zastúpenie. V tej istej fáze ako Spartak sa predstavia aj MŠK Žilina proti Apollonu Limassol a FC DAC 1904 Dunajská Streda proti Partizanu Belehrad. Bratislavský Slovan sa prebojoval do 2. predkola Ligy majstrov, v ktorom nastúpi proti Young Boys Bern.

2. zápas 1. predkola EKL:

FC Spartak Trnava - Mosta FC 2:0 (2:0)

Prvú veľkú šancu mal v 12. minúte Procházka. Po prihrávke do šestnástky mu palebnú pozíciu nachystal Bukata, stredopoliar "andelov" však prestrelil bránku. Krátko nato vynikol po Cabralovom zakončení brankár hostí Mafoumbi.

V 16. minúte napriahol zhruba z 25 metrov Twardzik, jeho rana pred bránkou skočila, na čo brankár hostí nezareagoval správne a lopta skončila v sieti - 1:0. Spartakovci pokračovali v tlaku, veľkú šancu nepremenil Vlasko, po rohu namieril tesne vedľa z voleja Kóša, o čosi neskôr z uhla netrafil cieľ Yusuf.

V 21. minúte sa pripomenuli aj hráči Mosty. Na šestnástke sa dostal k strele Ememe a vypálil len tesne nad. Na opačnej strane po polhodine hry opečiatkoval z priameho kopu Procházka žrď. V 34. minúte už domáci viedli dvojgólovým rozdielom. Na pravej strane sa presadil Cabral, poslal prudkú prihrávku na zadnú žrď, kde sa od strážcu odpútal Yusuf a zvýšil na 2:0.

Úvodnú šancu druhého dejstva mal Yusuf, zvnútra šestnástky však trafil iba do priestoru, kde bol pripravený Mafoumbi. Mosta mohla skorigovať po centri Ekaniho na zadnú žrď, striedajúci Brincat hlavou nezvládol koncovku a zblízka trafil mimo. Hra sa potom vyrovnala, hostia zacítili šancu niečo so zápasom urobiť. Až v 70. minúte opäť preveril Mafoumbiho pokusom z diaľky Twardzik.

Veľkú príležitosť mala Mosta v 78. minúte. Po odrazenej lopte sa do šance dostal Brincat, lenže maltský hráč v koncovke neuspel. Postupovú istotu mohol Trnave zabezpečiť Yusuf, po individuálnom úniku nenamieril presne.

V závere domáci ustáli tlak Mosty aj vďaka dobrému zákroku Takáča, ktorý nepustil do siete Sciberrasovu strelu spoza pokutového územia.

Góly: 16. Twardzik, 34. Yusuf.

Rozhodovali: Kajtazovič - Žunič, Gabrovec. ŽK: Bukata, Twardzik, Yao - Nsumoh, Ememe, Ekani, 1000 divákov.

Spartak Trnava: Takáč - Čurma, Kóša, Twardzik, Mikovič (46. Trajkovski) - Procházka, Bukata (60. Grič), Savvidis - Cabral (74. Iván), Vlasko (88. Yao), Yusuf

FC Mosta: Mafoumbi - Ekani, Farrugia (84. Sciberras), Morisco, Debono (46. Brincat), Failla - Djorič, Riascos (84. Romeu), Ememe - Mifsud (65. Donkin), Nsumoh

Hlasy po zápase

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Mali sme dobrý vstup do zápasu. Prvý polčas bol úplne v poriadku, chceli sme dať gól čo najskôr, to sa podarilo. Prišiel druhý gól, ktorý nám zabezpečoval postup. Prvé dejstvo sa hralo na polovici súpera, mali sme šance. Pokiaľ však v takomto dôležitom zápase nepridáte ďalšie góly, tretí, štvrtý, možno piaty, začnú pracovať hlavy. Chalanom veľmi záležalo na postupe a bolo to cítiť. Záver bol hektický, hostia mali šance, síce nie vyložené, ale stále to pri našej bránke horelo. Hráči sa strachovali o výsledok, neboli uvoľnení a to bolo vidieť na našom druhopolčasovom výkone. Mikoviča sme striedali cez polčas, pretože Trajkovskeho sme potrebovali dostať viac do hry. Mikovič má v úvode ligy stop na tri zápasy, nebude môcť hrať, preto sme chceli, aby sa Trajkovski rozohral aj v takto ťažkom zápase. Cabral išiel dole pre svalové zranenie, bol inak naším najlepším hráčom."

Joseph Grech, tréner Mosty: "Vedeli sme, že Spartak potrebuje doťahovať výsledok. Prvých desať minút bolo z našej strany dobrých, mali sme dva - tri rohy, tvorili sme hru. Potom sme inkasovali prvý gól, ktorý nás trochu rozhodil, nasledoval druhý. Urobili sme cez polčas viacero taktických zmien, ktoré nám pomohli. Vytvorili sme si viacero šancí, neskórovali sme však a preto sme prehrali a vypadli z pohára."

Martin Mikovič, kapitán Spartaka: "Hostia vstúpili dobre do zápasu, po desiatich minútach sme sa prebrali a hrali sme hru ako na jar, prihrávky, otáčanie hry. Polčas mohol byť 4:0, pokoj by bol väčší. Druhý polčas som z tribúny videl tak, že sme viac cúvli dozadu, nevychádzali nám ale brejky, ktoré inak zvládame. V závere pracovali hlavy, neviete, ako sa to tam pri rohoch poodráža. Som rád, že sme to v obrane ustáli, postúpili sme a už sa tešíme na Sepsi."