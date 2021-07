Trnava získala ghanského útočníka Kelvina Boatenga

Boateng prišiel do Európy pred tromi rokmi.

15. júl 2021 o 10:10 TASR

TRNAVA. Slovenský futbalový klub Spartak Trnava sa dohodol na prestupe ghanského útočníka Kelvina Boatenga. Dvadsaťjedenročný futbalista podpísal v Trnave zmluvu na tri roky.

Boateng prišiel do Európy pred tromi rokmi, v portugalskom CD Aves začínal v dorasteneckom tíme. Neskôr v ňom hrával za výber do 23 rokov, v ktorom v sezóne 2019/2020 strelil v 32 zápasoch 12 gólov. Vďaka dobrým výkonom si v devätnástich rokoch zaslúžil aj dva premiérové štarty v najvyššej portugalskej súťaži. Na hosťovanie si získalo FC Porto, no sezónu strávil v rezervnom tíme v druhej najvyššej súťaži.

"Zmluvu mi ponúkli aj v FC Porto, no rozhodol som sa zmeniť pôsobisko. Som veľmi vďačný za šancu, ktorú mi Spartak ponúkol a som šťastný, že sa stanem súčasťou veľkého klubu. Veľmi sa teším z toho, že Spartak hrá v pohárovej Európe a verím, že v jeho drese okúsim zápasy druhého predkola. Dôveru, ktorú do mňa v klube vložili, sa budem snažiť splatiť a odovzdám zo seba všetko, povedal pre klubový web "andelov".

Podľa trénera Trnavy Michala Gašparíka môže byť nový útočník alternatívou za Milana Ristovského.

"Nechceli sme všetko vsadiť na jednu kartu, hoci na Milana Ristovskeho stále čakáme. Boatenga vnímam ako alternatívu, no je to typologicky trocha iný útočník. Je to mladý, perspektívny hráč s veľkým talentom. Dokázal to aj v Porte, kde mal možnosť zostať. Je veľmi dobre technicky, aj rýchlostne vybavený, s dobrým somatotypom a veríme, že by nám mohol pomôcť v ofenzíve," povedal kouč "andelov". Boateng ešte nebude k dispozícii v odvete 1. predkola EKL 2021/2022 s maltským FC Mosta.