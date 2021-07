Hľadáme miláčika roka, ceny sú lákavé

Rozbehli sme súťaž, posielajte nám fotky.

12. júl 2021 o 12:44 (R)

TRNAVA. 1. Fotografie posielajte na e-mail tatiana.mitasova@petitpress.sk od pondelka 6.7.2021 do piatku 20.08.2021 do 12:00. Fotografie môžete priniesť aj osobne do redakcie týždenníka MY Trnavské noviny na Rázusovej 7 v Trnave alebo MY Týždenníka pre Záhorie na Hviezdoslavovej 309 v Senici.

2. K fotografii pripíšte meno zvieraťa, druh/rasu a Vaše kontaktné údaje (adresu a telefón – nebudú zverejnené).

3. Súťaž je určená pre všetkých zvieracích domácich miláčikov bez rozdielu druhu.

4. Hlasovať môžete priebežne, od pondelka 12.07. do piatku 27.08.2021 do 12:00 pomocou kupónov uverejnených v novinách. Kupóny posielajte na adresu MY Trnavské noviny, Rázusova 7, 917 01 Trnava.

5. Na jeden kupón môžete napísať číslo iba jedného Vášho favorita súťaže MY Domáci miláčik, celkový počet kupónov je neobmedzený.

6. Zaslaním hlasovacieho kupónu dáva jeho odosielateľ súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, za platný sa považuje iba kupón s kompletne vyplnenými údajmi.

7. Súťažiaci, ktorý dostane najviac hlasov (kupónov + predplatných) súťaž vyhrá.

8. Za nedoručené kupóny prostredníctvom pošty redakcia nezodpovedá.

9. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž zrušiť a upraviť jej pravidlá. Výhry sú nenárokovateľné.



POZOR! Pri kúpe ročného predplatného získavate + 50 hlasov pre Vášho favorita! Pri kúpe polročného predplatného získavate + 25 hlasov pre Vášho favorita

Všetky podrobnosti nájdete v letáku.