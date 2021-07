Trnava hľadá najlepšie riešenie pre Štefánikovu

Najlepší návrh má vzísť z architektonickej súťaže. Po obnove by mala byť Štefánikova ulica, ktorá nadväzuje na Hlavnú, v prevažnej časti pešou zónou.

12. júl 2021 o 18:58 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava vyhlásilo architektonickú súťaž o najlepší návrh riešenia Štefánikovej ulice, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.

Zámerom mesta je komplexná obnova ulice, ktorá naväzuje na Hlavnú ulicu, ale na rozdiel od nej je v zlom technickom stave. Zo súťažných podmienok vyplýva, že po obnove by mala byť Štefánikova ulica v prevažnej časti pešou zónou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvislá pešia trasa

„Záujmom mesta je vytvorenie súvislej pešej trasy, od železničnej stanice ako dôležitého dopravného uzla, cez Námestie SNP, Hlavnú ulicu, Štefánikovu ulicu až po Zelený kríčok k územiu bývalého cukrovaru,“ píše sa v požiadavkách radnice na riešenie územia. Štefánikova ulica má plynule nadviazať na Hlavnú ulicu, ktorá je už viac ako tri desaťročia pešou zónou a v roku 2014 bola kompletne obnovená.

Prečítajte si tiež Ako sme žili v Československu: V Trstíne sa ťažko pracovalo v kameňolome Čítajte

„Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejného priestoru centra,“ uvádza radnica v podmienkach súťaže.



Cena obnovy Štefánikovej ulice je zatiaľ len odhadovaná na 2,4 milióna eur. Trnava ráta s výmenou potrebných inžinierskych sieti, výmenou povrchov, novými vegetačnými úpravami, prezentáciou zaniknutej tzv. Hornej brány s predbráním a priľahlým úsekom mestského opevnenia. Ráta sa tiež s odstránením terajšieho stromoradia a vysadením nových stromov.

Odborná porota

O najlepšom návrhu riešenia Štefánikovej ulice rozhodne odborná porota. Autor víťazného návrhu získa okrem odmeny 8-tisíc eur aj objednávku na vypracovanie všetkých potrebných dokumentácií, vrátane projektovej, v predpokladanej hodnote 80-tisíc eur.

Prečítajte si tiež Arborista: Mesto nie je botanická záhrada Čítajte

Návrhy do súťaže je možné predkladať do 8. októbra, výsledky súťaže budú zverejnené do 11. novembra.



Hlavná a Štefanikova ulica v Trnave boli v minulosti súčasťou tzv. Českej cesty (Via Bohemica). Bola to významná starobylá obchodná cesta, ktorá spájala Prahu s Budínom, a prechádzala územím dnešného juhozápadného Slovenska.