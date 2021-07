Veci nemusíte vyhadzovať, stačí ich darovať

Čo s vecami, ktoré sú v dobrom stave, no doma pre ne nemáte využitie? Prineste ich do jedného z dvoch trnavských reuse centier.

8. júl 2021 o 9:42 Redakcia

TRNAVA. Slovné spojenie „reuse centrum” vzniklo spojením slove reuse (znova použiť) a centrum.

V slovenčine zatiaľ ekvivalent tohto spojenia nemáme, no skrýva sa za ním miesto, kde sa možno zodpovedne zbaviť nepotrebných, no funkčných predmetov, neprispievať tak k tvorbe odpadu a zároveň ponúka možnosť nájsť rôzne predmety z druhej ruky za symbolické ceny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dve centrá priamo v Trnave

V Trnave, ako jedinej na Slovensku, máme takéto centrá hneď dve. Prvým je Baterkáreň, komunitné reuse centrum, do ktorého môžete priniesť oblečenie, rôzne predmety do domácnosti, hračky, knihy či rastlinky.

K dispozícii sú návštevníkom online prostredníctvom portálu centra a taktiež prostredníctvom pravidelných swapov (výmen).

Za odnesené predmety prispievate symbolickými príspevkami, vďaka ktorým dokáže centrum a občianske združenie, ktoré ho prevádzkuje, fungovať a pomáhať prostredníctvom zbierok a charitatívnej činnosti.

(zdroj: )

Druhým reuse centrom je mestské centrum Back2Life , do ktorého, na rozdiel od Baterkárne, nie je možné priniesť oblečenie, no darovať môžete rôzne potreby do domácnosti, porcelán, potreby pre deti, hračky, knihy, športové potreby a množstvo užitočných vecí pre život.

Trnavské centrum vzniklo v spolupráci s FCC a mestom Trnava a je prevádzkované sociálnym podnikom. Symbolickými príspevkami prispievate na zlepšovanie komunitného života v Trnave.

Funkčné a čisté

Reuse centrá nie sú zberné dvory, a preto predmety, ktoré do nich chcete priniesť, musia byť v dobrom stave, funkčné a čisté. Cieľom je, aby boli predmety využívané čo najdlhšie a aby sme pred zakúpením novej veci uprednostnili vec z druhej ruky.

Vďaka takýmto centrám dokážeme spolu znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu a šetriť prírodné zdroje. Pre viac informácií o tom, ako obe centrá fungujú a kde ich nájdete, navštívte webové stránky oboch centier.