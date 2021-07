V Hlohovci mali postupové oslavy

Mladší a starší žiaci si vybojovali miestenku do druhej najvyššej ligy.

11. júl 2021 o 5:27 Martina Radošovská

HLOHOVEC. Postupové oslavy a radosť sa ozývali na hlohoveckom štadióne. Od nového súťažného ročníka sa totiž v Hlohovci bude hrať druhá najvyššia žiacka súťaž. V náročnej a pandémiou poznačenej sezóne si kategórie mladších a starších žiakov dokázali vybojovať líderské pozície.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Začiatok sezóny bol veľmi náročný. Síce sa nám darilo pravidelne získavať plný počet bodov, ale zápasy boli ťažké a v každom z nich išlo o vybojované tri body. Postupne sa tím dostával do optimálnej formy a valcoval jedného súpera za druhým,“ popísal začiatok sezóny Michal Kinči, ktorý je trénerom úspešnej kategórie U15.

Zranenie aj pandémia

Prečítajte si tiež: Nadávok si odnášajú plné tašky Čítajte

V sezóne sa však žiakom nevyhýbali ani nepríjemné momenty, a to keď si pred najťažšími stretnutiami jesennej časti zlomil nohu počas tréningu najlepší strelec družstva Patrik Zbyvatel.

„Bolo až neuveriteľné, ako sa družstvo aj napriek veľkej strate zomklo a povedalo si, že zvyšné zápasy zabojujú za Patrika a naozaj to tak bolo. Tieto náročné stretnutia zvládli s plným bodovým ziskom,“ pokračoval Kinči. Hlohovec si tak do tabuľky pripisoval jedno víťazstvo za druhým, jediným zaváhaním sa stal zápas s Topoľčanmi, v ktorom si za bezgólovej remízy tímy delili body.

Následne však sezónu opäť prerušila druhá vlna pandémie koronavírusu a futbal dostal ďalšiu nútenú prestávku. „Toto obdobie bolo pre nás všetkých veľmi nepríjemné a deprimujúce. Vyše päť mesiacov bez zápasu. Prvé tréningy bolo možné robiť až v apríli. Keďže zákaz začal v decembri, bolo to skutočne veľmi dlhé obdobie bez prípravy,“ pokračoval Kinči.

Starší žiaci FC Slovan Hlohovec (zdroj: archív klubu)

Individuálne tréningy

Napriek tomu však realizačný tím hľadal cestu, ako trénovať a pripravovať hráčov aj v tomto náročnom období.

Prečítajte si tiež: S odchodom sponzora skončila v piešťanskom klube aj tretia liga Čítajte

„Zmysel sme našli v individuálnych tréningoch, v ktorých sme striedali kondičné tréningy s technickými. Aj tu môžem povedať, že sa opäť ukázala neuveriteľná sila družstva a chuť bojovať s nepriaznivou situáciou. Všetci chalani poctivo plnili individuálne plány, ktoré sme kontrolovali prostredníctvom bežeckých aplikácií,“ pokračoval kouč starších žiakov. Zároveň dodal, že u niektorých hráčov to pomohlo aj k lepšej psychickej pohode.

„Jeden z hráčov nám povedal, že už to potreboval a aj keď len beháme, tak sa z toho teší, chalanov to naštartovalo a nebyť tréningov, tak by sa možno psychicky zrútil. Toto je však na zamyslenie iných kompetentných osôb, aby si uvedomili, čo všetko sa deje s psychikou dieťaťa, keď mu zoberiete základné radosti života. Poďme robiť futbal pre mládež, to ostalo napísané len na papieri.“

Postupne sa situácia zlepšovala a tímom bolo umožnené trénovať za dodržania viacerých opatrení. Následne prišlo aj k spusteniu ligy, do ktorej Hlohovec vstúpil opäť výborne. Prišla výhra 4:0 s Lehotou pod Vtáčnikom a zápas s Častkovcami, v ktorom sa malo rozhodnúť o všetkom.

„Stretnutie skončilo s jednoznačným výsledkom 5:0 pre Hlohovec, ale objektívne musíme uznať, že Častkovce majú veľmi dobré družstvo a ich práca s mládežou je na vysokej úrovni,“ pokračoval Kinči. Zvyšné zápasy si Hlohovec ustrážil a skončil na 1. mieste tabuľky s bilanciou dvanásť víťazstiev a jedna remíza. Okrem toho sa Patrik Zbyvatel stal najlepším strelcom súťaže s vyše desaťgólovým náskokom.

Profesionálny prístup

Prečítajte si tiež: V Brestovanoch čiastočne zrekonštruovali budovu štadióna Čítajte

„Počas celej sezóny, aj keď skrátenej, sme trénovali v plnom počte , nastavenie chlapcov vzhľadom na ich vek bolo neuveriteľné, ba až profesionálne, celý súťažný ročník podriadili svojim futbalovým snom a tak to aj vyzeralo. Je mi veľkou cťou ako trénerovi, že som mohol trénovať tento ročník. Všetkým ukázali, ako sa vedia detskí amatéri správať profesionálne. Každý z hráčov spravil veľký krok vpred, či už futbalový, ale aj ľudský, keďže je naším cieľom vychovávať z hráčov nielen futbalistov, ale aj skvelých ľudí. Preto nebudem vyzdvihovať žiadne mená, jediné, čo by som možno mohol povedať, je, že kapitán tímu Samuel Kočí sa tejto úlohy chopil dokonale a bol to naozaj ten kapitán, ktorý vedel pomôcť vždy, keď bolo treba,“ zhodnotil celý tím tréner Kinči.

Nemôžeme zabudnúť ani na kategóriu U13, ktorá pod vedením trénera Rastislava Nosála vyhrala taktiež svoju ligu. Počas sezóny si pripísala do tabuľky 33 bodov v dvanástich zápasoch, s bilanciou jedenásť víťaz-stiev a jedna prehra. Rovnako aj v tejto kategórii má Hlohovec zastúpenie medzi najlepšími strelcami, a to hneď na prvých dvoch priečkach. S 26 gólmi sa stal kráľom strelcov Viktor Urbancsok a jeho tímový spoluhráč Jakub Vnenčák skončil s 25 gólmi tesne za ním.

Mladší žiaci FC Slovan Hlohovec (zdroj: archív klubu)

„Samozrejme, všetci by sme boli radšej, ak by sme odohrali všetky súťažné zápasy, ale sme šťastní, že sme dostali šancu zabojovať o postup a vyťažili sme maximum. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám fandili a vždy verili a, samozrejme, širokej futbalovej verejnosti v Hlohovci a vedeniu v klube, konkrétne šéftrénerovi Romanovi Krajčovi a taktiež Jánovi Škreňovi, Jurajovi Lisovi a Danielovi Ondrigovi,“ uzavrel Kinči.

Káder U15:

Adam Spál, Adrián Malovec, Timur Lužák, Nikolaj Ambrozy, Filip Danek, Alexander Čonka, Daniel Machaček, Tadeáš Albert, Samuel Kočí, Tomáš Azaltovič, Marek Kucharik, Vladimír Kysela, Lukáš Rácik, Patrik Zbyvatel, René Harnušek, Pavol Strnisko, Adrián Čonka, Tomáš Uhlík, Patrik Randysek, Dávid Černý. Hlavný tréner: Michal Kinči. Asistenti trénera: David Černý, Juraj Rácik.

Káder U13:

Timotej Monček, Peter Bardiovský, Viktor Urbancsok – kapitán, Samuel Konečný, Samuel Masnica, Matej Arpáš, Marko Rusnák, Matúš Košťál, Kamil Dolnák, Pavol Barčák, Hugo Škorík, Dávid Plichta, Oliver Milan Králič, Jakub Vnenčák, Lukáš Spáčil, Marco Múdry, Eliška Svíčková, Alex Zámečník, Radovan Kučera, Šimon Rampach, Patrik Slávik. Tréner: Rastislav Nosál, vedúci družstva: Škorík Erik.