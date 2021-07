Kolonádový most obnovili. Vyzerá ako v minulosti

Po dvoch rokoch ukončili rekonštrukčné práce za 1,5 milióna eur.

3. júl 2021 o 10:22 TASR

Kolonádový most po obnove. (Zdroj: Peter Briška)

PIEŠŤANY. Po dvoch rokoch rekonštrukčných prác odovzdali v piatok do užívania verejnosti obnovený Kolonádový most v Piešťanoch. Práce za 1,5 milióna eur uviedli túto národnú kultúrnu pamiatku do výrazu z času jeho výstavby v roku 1933.

Pásku pri soche Barlolámača slávnostne prestrihol primátor Piešťan Peter Jančovič so zástupcami dodávateľa - firmy Swietelský Slovakia - a ďalšími zúčastnenými.

Viac ako milión eur

„Záverečný účet za rekonštrukciu tejto našej významnej pamiatky predstavuje sumu 1,563 milióna eur. Z tejto čiastky sme zafinancovali 613.156 eur z mestských zdrojov a na zvyšných 950.000 eur sme získali dotáciu,“ uviedol primátor.

V zmysle pôvodného plánu architekta Emila Belluša na most vracajú aj jeho pôvodne zamýšľané funkcie. Otvára sa pitný pavilón, kde sú prezentované repliky historických plagátov kúpeľov Piešťany a zbierkové predmety Balneologického múzea Imricha Wintera, ako barle, fľaše na piešťanskú termálnu vodu, pamiatkové poháre s kúpeľnými motívmi a podobne.

Piešťanské informačné centrum tam bude poskytovať servis návštevníkom mesta a kúpeľným hosťom. Po rekonštrukcii sú interiérové priestory mosta vhodné aj na účely výstav, Galéria Mólo predstavuje ako prvého výtvarníka Otisa Lauberta.

Vrchol architektúry

Kolonádový most, alebo tiež Sklený most, patrí k vrcholu slovenskej funkcionalistickej architektúry. Je najdlhším krytým mostom pre peších na Slovensku. Stavbu realizovala na objednávku kúpeľov firma Pittel a Brausewetter v rokoch 1930 až 1933, na financovaní sa okrem nájomcov kúpeľov - rodiny Winterovcov - podieľal aj štát a mesto.

Umeleckú výzdobu skiel vytvoril Martin Benka. "Most prešiel podľa dostupných informácií len jednou zásadnou rekonštrukciou, tá bola nevyhnutná po jeho poškodení ustupujúcou nemeckou armádou v roku 1945,“ informovala hovorkyňa mesta Drahomíra Moretová.

Dielčie opravy sa robili v priebehu nasledujúcich rokov. Práce od júna 2019 prebiehali pod dozorom Krajského pamiatkového úradu Trnava, autorom projektu rekonštrukcie je piešťanský architekt Bohuslav Pernecký. Museli sa popasovať s opravou nosnej konštrukcie, kovových častí, tiež okenných výplní, strechy, s výmenou osvetlenia a novou komunikáciou.

„Sprievodným podujatím slávnostného dňa bude po zotmení piešťanská nočná cyklojazda so štartom pred sochou Barlolámača. Toto podujatie malo v Piešťanoch premiéru v septembri 2019,“ uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.