O mieste pre pamätník nenarodeným deťom poslanci nerokovali

Občianske združenie plánuje pamätník na cintoríne na Kamennej ceste. Na rokovaní zaznela aj iná alternatíva.

3. júl 2021 o 17:03 SITA

TRNAVA. Mestské zastupiteľstvo v Trnave na návrh poslanca Adama Peciara stiahlo z rokovania materiál o výpožičke pozemku na umiestnenie pamätníka nenarodeným deťom, ktorý plánuje na cintoríne na Kamennej ceste umiestniť občianske združenie Naše MesTTo.

Peciar svoj návrh zdôvodnil tým, že by tejto myšlienke mala byť venovaná aj kaplnka na inom cintoríne.



Zuzana Bošnáková z tímu Naše MesTTo hovorí, že rozhodnutie poslancov ich prekvapilo. „Už rok sme intenzívne komunikovali s predstaviteľmi mesta Trnava, aby sme našli spoločný konsenzus prijateľný pre obe strany. Na základe požiadaviek mesta sme projekt štyrikrát prepracovávali a od mesta sme nežiadali žiadnu finančnú spoluúčasť. Majetková komisia mesta Trnava tento zámer schválila a súhlasné stanovisko vyslovil aj správca cintorína na Kamennej ceste,“ dodala Bošnáková.

Združenie podľa nej bude pokračovať v príprave pamätníka a s návrhom na výpožičku pozemku príde aj na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.



Poslanec Peciar označil myšlienku zriadenia pietneho miesta pre nenarodené deti za správnu. Podľa neho by ju bolo vhodné povýšiť tým, aby jej bola po rekonštrukcii venovaná aj kaplnka na cintoríne, ktorý sa nachádza na Ulici Terézie Vansovej.



Predseda občianskeho združenia Naše MesTTo a zároveň mestský poslanec Rastislav Mráz k rozhodnutiu svojich kolegov o stiahnutí materiálu dodal, že vybrané umelecké stvárnenie má svoju nespochybniteľnú umeleckú hodnotu a bolo by dôstojným pietnym miestom na mestskom cintoríne.



Pamätník má podľa Mráza umožniť dôstojnú spomienku na nenarodené deti, ktorá by mala pomôcť rodičom i pozostalým prekonať traumu z ich straty.