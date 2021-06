FOTO: Za včerajšok evidujú 12 nehôd a 13 zranených

Polícia mala včera plné ruky práce.

30. jún 2021 o 15:36 TASR

TRNAVA. Spolu 12 dopravných nehôd a 13 zranených evidujú policajti za utorok (29. 6.) v rámci Trnavského kraja. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej sa sedem nehôd s desiatimi zranenými s dobou liečenia do 42 dní stalo v troch okresoch - Trnava, Piešťany a Hlohovec.

"Hneď ráno skončilo po náraze na streche auto SsangYong. Nehoda sa stala na križovatke ulíc Jána Sambucusa a Štúrova v Trnave, kde 45-ročná vodička Škody Octavia pravdepodobne nedala pri vychádzaní z vedľajšej cesty prednosť autu SsangYong Rexton, ktoré išlo po hlavnej. V aute sa okrem 36-ročného vodiča viezli štyri osoby, z toho jedno iba štvorročné dieťa. Všetci spolujazdci sa zranili. Policajti vodičke na mieste zadržali vodičský preukaz," uviedla Antalová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme Trnavská automobilka ohlásila obrovskú investíciu Čítajte

V okrese Trnava je v evidencii za utorok tiež nehoda, pri ktorej 12-ročný cyklista náhle vbehol do cesty 39-ročnému vodičovi v obci Dolné Lovčice, ďalšia, kde 26-ročná vodička v Trnave na Ulici Jána Bottu nedobrzdila a narazila do zadnej časti VW Passat CC, ktoré poškodilo auto Fiat Punto, a tiež, keď 30-ročný vodič auta VW Passat nedal v Trnave prednosť protiidúcemu vozidlu Škoda Octavia na Odbojárskej ulici.

"V okrese Piešťany štvorročný chlapec náhle vybehol vo Vrbovom spoza stojaceho auta do jazdnej dráhy 27-ročnej vodičky Mitsubishi. V okrese Hlohovec sa v obci Bojničky stala nehoda, keď 15-ročný cyklista vošiel do stredu jazdného pruhu, kde sa zrazil s autom Ford Fiesta. Jeho 64-ročný vodič sa mladíkovi snažil vyhnúť a skončil v murovanom plote. A tiež keď na križovatke ulíc Tehelná a Nitrianska v Hlohovci 53-ročný vodič auta Fiat Croma pri odbočovaní vpravo narazil do 58-ročného cyklistu, ktorý išiel vedľa neho," doplnila hovorkyňa.

Policajti podrobili vodičov a cyklistov dychovým skúškam. Všetky mali negatívny výsledok.

Polícia vzhľadom na začínajúce sa školské prázdniny apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť najmä v uliciach miest a obcí. Rodičov zároveň žiada, aby už od útleho veku svojim deťom vysvetľovali pravidlá bezpečného správania sa v premávke.