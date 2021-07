Časť záhradkárskej osady v Trnave bude určená na výstavbu

Umožňuje to zmena územného plánu, ktorú schválili poslanci mesta.

1. júl 2021 o 4:59 SITA

TRNAVA. V časti záhradkárskej osady Zemanov sad na južnom okraji Trnavy bude môcť developer v území od Zelenečskej ulice stavať byty. Umožní mu to zmena územného plánu, ktorú po diskusii schválila väčšina poslancov mestského zastupiteľstva.

Pozemok sa nachádza oproti budúcemu komerčno-administratívnemu komplexu Island. Developer za súhlas s výstavbou poskytne pre záhradkárov časť pozemku z druhej strany tohto územia, ktorý je už dávnejšie určený na výstavbu.



„V Zemanovom sade je dlhodobo pozemok, ktorý umožňuje výstavbu. Táto plocha sa zmenší o tisíc metrov a presunie sa niekde inde. Na konci dňa sa zväčší plocha, kde môžu zostať záhradky,“ povedal o rozhodnutí poslancov primátor Trnavy Peter Bročka.

Urobili chybu

V tomto prípade treba podľa neho vidieť dve roviny. Prvou je urbanistická, druhou je citová väzba ľudí na záhradky, o ktoré sa roky starali. Záhradkári podľa Bročku urobili v minulosti chybu, keď nevyužili možnosť odkúpiť si záhradky do svojho vlastníctva.



Proti zmene územného plánu bol poslanec Stanislav Hric, podľa ktorého mestské zastupiteľstvo hlasovaním prakticky rozhodlo o zrušení záhradkárskej osady.

Vysvetlil, že ten, kto si roky budoval svoju záhradu ju nemôže zbaliť do tašky a preniesť inde. Nevyhnutný bude podľa neho aj výrub vyrastených stromov. O záhradky podľa Hrica príde asi 20 záhradkárov.

Vyjadrili obavy

Niektorí poslanci vyjadrili obavy, že „salámovou“ metódou bude zmenený územný plán pre celú túto lokalitu. Zástupca developera Peter Babka to nevylúčil. On osobne by si v ďalšej časti vedel predstaviť rodinné domy, ale na tomto riešení netrvá.

Zemanov sad dnes tvoria už len pozostatky pôvodného sadu, ktorý Zemanovcom po roku 1948 zoštátnili. Neskôr v území vznikla záhradkárska osada.

Po roku 1989 sa pozemok dostal do vlastníctva Jána Zemana, aj keď si nároky naň robili aj záhradkári. Dnes je vlastníkom územia medzi Zelenečskou a Bratislavskou ulicou spoločnosť Dupos Projekt.