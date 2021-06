Trnavská automobilka ohlásila obrovskú investíciu

Prípravné práce avizuje už na leto.

30. jún 2021 o 8:39 SITA

TRNAVA. Trnavská automobilka Stellantis získala od materského koncernu nový výrobný program. Pôjde o úplne nový veľkoobjemový program. Investíciu vo výške 180 mil. eur ohlásili na spoločnej tlačovej besede predstavitelia štátu a automobilky.

Postupný začiatok výroby nového výrobného programu segmentu B je naplánovaný od roku 2023. Veľkú časť budú predstavovať aj plne elektrické motorizácie. Podľa samotnej fabriky je pritom predčasné hovoriť o konkrétnych značkách a modeloch. Prípravné práce avizuje už na leto, gro transformácie závodu však bude prebiehať v budúcom roku.

Ako uviedol predseda vlády Eduard Heger, vláda považuje automobilový priemysel za kľúčové odvetvie slovenskej ekonomiky a robí všetko preto, aby zlepšovala podnikateľské prostredie. Aktuálne ohlásená investície podľa neho potvrdzuje, že Slovensko ide správnym smerom. Pripomenul, že automobilka už na Slovensku preinvestovala 1,2 mld. eur a v tomto roku by mala vyrobiť švormiliónte vozidlo. Zároveň vyzdvihol fakt, že investícia reaguje na nové trendy a bude využívať nové technológie. Premiér zároveň potvrdil prijatie žiadosti o štátnu pomoc, o detailoch ale hovoriť nechcel.



Generálny riaditeľ Stellantisu na Slovensku Martin Dzama skonštatoval, že o investíciu sa medzi jednotlivými závodmi koncernu zvádzal konkurenčný boj. V Európe má pritom Stellantis 24 pobočiek. Vyzdvihol prínos samotných zamestnancov a deklaroval, že zisk nového výrobného programu znamená aj to, že automobilka bude schopná garantovať prácu nielen ľuďom priamo vo fabrike, ale i tisíckam zamestnancov dodávateľov. Dzama však v tejto súvislosti upozornil aj na problémy týkajúce sa rastu ceny práce a vysokých cien energií na Slovensku.



Trnavská automobilka Stellantis je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream. Aktuálne produkuje modely Citroën C3 a Peugeot 208. Vlani vyrobila na Slovensku celkovo 338 050 vozidiel. Jej tržby dosiahli 3,436 mld. eur. Fabrika vytvára do 4 200 pracovných miest. Stellantis vznikol v januári tohto roka spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA.