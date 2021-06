Horná Krupá alebo Piešťany? O víťazovi 5. ligy sa rozhodne v poslednom kole

Horná Krupá má výhodu bodového náskoku, Piešťany zas domáceho prostredia.

26. jún 2021 o 11:53 Martina Radošovská

PIEŠŤANY. Posledné kolo, v ktorom proti sebe hrajú dve mužstvá z čela tabuľky, rozhodne o víťazovi piatej ligy Západ. V jej závere privítajú ambiciózne Piešťany lídra tabuľky z Hornej Krupej. Obe mužstvá sa počas celej pandémiou poznačenej sezóny objavovali na popredných priečkach tabuľky spoločne so Zvončínom, ktorý však postupne bodovo výraznejšie odskočil.

Stachura: Súperovi máme čo oplácať

Kým Horná Krupá má výhodu bodového náskoku, Piešťany zas domáceho prostredia. „Ideme si to do zápasu rozdať vo férovej súťaži, ja osobne som veľmi rád, že to vyšlo na posledné kolo, kde sa rozhodne o víťazovi. Hráči, realizačný tím aj diváci sa na zápas tešia a ten kto vyhrá si zaslúži postúpiť do vyššej súťaže,“ vyjadril sa pred stretnutím tréner Piešťan Cyril Stachura.

Piešťany počas dvoch posledných sezón hrali s Hornou Krupou dvakrát, vždy na súperovom ihrisku, ani raz si však domov nepriviezli plný počet bodov. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 utŕžili prehru 2:1, na jeseň si po remíze 1:1 mužstvá delili body. „Hornú Krupú vnímame ako silného súpera a prvýkrát ich privítame doma. Keďže sme ich ešte neporazili, máme im čo oplácať,“ pokračoval Stachura.

Piešťany budú v stretnutí ťažiť aj z výhody domáceho štadióna. „O zápas prejavilo záujem veľa ľudí. My sme po reštarte súťaží hrali na jar doma len jeden zápas, diváci sú hladní po futbale, navyše ide o atraktívne vyvrcholenie súťaže, v ktorom sa rozhodne medzi dvomi najlepšími. Verím, že na stretnutí bude dosť početná divácka kulisa,“ dodal Stachura. O tom, že Piešťany majú ambíciu postúpiť do vyššej súťaže nie je žiadnych pochýb. Týmto cieľom sa netaja už dve sezóny a práve štvrtá liga je pre Piešťany tou, v ktorej by sa chceli zastabilizovať.

Piešťany v zápase Slovnaft Cupu proti D. Strede (zdroj: PFK Piešťany)

Hrčka: Šance sú 50 na 50

Líder súťaže počas skrátenej sezóny nezaváhal ani raz, no vďaka remíze s Holíčom sa na ne Piešťany dokázali bodovo dotiahnuť. „Piešťany sú kvalitným mužstvom, pôjde o náročný zápas, v ktorom sú šance 50 na 50,“ povedal k víkendovému stretnutiu člen výboru Ivan Hrčka.

Horná Krupá verí, že bude mať aj podporu fanúšikov. „Žiadny hromadný výjazd neorganizujeme, každý pôjde po svojej línii. Viem však, že sa chystajú aj ľudia z okolitých obcí, takže predpokladáme, že bude dobrá návštevnosť,“ pokračoval Hrčka.

Na víkendový duel sa líder tabuľky nijak špeciálne nepripravoval. „Tréningy prebiehali štandardne ako aj na iné zápasy. Mužstvo nie je v takej forme ako pred koronou, pretože výpadok zanechal následky, ale podmienky boli rovnaké pre všetkých, takže sily sú vyrovnané.“ Hornej Krupej stačí na víťazstvo remíza, Piešťany zápas musia vyhrať.

Ak by Horná Krupá súťaž vyhrala, o postupe rozhodnú na zasadnutí. „V takom prípade by sme začiatkom týždňa zvolali schôdzu, kde by sa rozhodlo, ale predpokladám, že by sme túto možnosť využili aj vzhľadom k tomu, v akom stave 5. liga Západ nachádza. Štvrtá liga ponúka dosť atraktívnych súperov z regiónu a neočakávame, že by bola príliš náročnejšia na cestovanie. Ak by to však nevyšlo, nič sa nedeje,“ dodal Hrčka.

Zápas sa odohrá v nedeľu 27. júna o 17:00 h. v Piešťanoch. Čo sa týka posledného kola 5. ligy, je jasné, že Mokrý Háj nevycestuje do Zvončína a Voderady do Holíča. V nedeľu o 17:00 h. privítajú Horné Orešany súpera z Brodského.