Osud piatej ligy Západ je opäť otázny. Čaká ju zánik alebo záchrana?

Lige, ktorá má dlhé roky problémy s nedostatkom účastníkov hrozí, že nadobro zmizne z futbalovej mapy.

25. jún 2021 o 16:41 Martina Radošovská

TRNAVA/SENICA. Horúcou témou posledných týždňov v kraji je situácia a budúcnosť 5. ligy Západ. V záujme regionálneho zväzu, ako aj oboch oblastných zväzov je záchrana a zachovanie ligy. Rozpad súťaže nechcú ani jej účastníci, aj keď poukazujú na alarmujúci počet mužstiev. K riešeniu situácie vyzvali zväz aj kluby Horné Orešany a Holíč.

Problém s nedostatkom účastníkov trápi krajskú súťaž už niekoľko sezón, keď sa pozrieme na tie posledné, zistíme, že počet účastníkov sa z roka na rok iba znižuje.

Menej a menej mužstiev

Stav 5. ligy Západ bol problematický už v ročníku 2017/2018. Pre šiestich účastníkov to bola doslova demotivujúca sezóna. Už vtedy zväzy riešili budúcnosť 5. ligy Západ a jej doplnenie. Zo súťaže postúpili vyššie víťazné Trebatice, z ObFZ Senica doplnil krajskú súťaž víťaz oblasti z Radimova, z trnavskej časti to boli Horná Krupá, Zvončín, Voderady a Špačince. Do súťaže zaradili aj Veľké Kostoľany a Holíč ako vypadávajúce celky z vyššej súťaže, pribudla aj Stará Turá a počet mužstiev sa tak naplnil na trinásť.

Nasledujúci ročník 2018/2019 si vybojovali postup do štvrtej ligy Gbely. Veľké Kostoľany sa pre problémy v klube zo súťaže odhlásili a na pol roka z futbalovej mapy úplne zmizli. Po tejto sezóne nebola súčasťou už ani Stará Turá. Z dvoch oblastných súťaží postúpili do kraja iba Piešťany.

(zdroj: Martina Radošovská)

V sezóne 2019/2020 tak bola súťaž naplnená na jedenásť účastníkov, v tej poslednej ich bolo už len osem. Do štvrtej ligy postúpil Radimov, zo súťaže zmizli Špačince a Moravský Svätý Ján, ktoré pokračujú v oblastných súťažiach. Záujem pokračovať v oblasti mali dokonca viaceré mužstvá, patrili k nim Voderady aj Horné Orešany, oblastný zväz by ich však zaradil do najnižšej, teda ôsmej ligy, preto v súťaži zotrvali. Hore nepostupoval nikto.

Nechcú hrať takú súťaž

V tom nasledujúcom ročníku hrozí lige opäť rovnaký scenár. Voderady ešte v zime avizovali obom zväzom, ako regionálnemu, tak aj oblastnému, že v 5. lige Západ nechcú pokračovať. Dôvodov je viacero, dlhodobo slabá atraktivita súťaže, na ligu sa kvalitatívne necítia a v klube pracujú hlavne s vlastnými hráčmi, pričom sa zameriavajú na výchovu mládeže.

Z piatej ligy bude vyššie postupovať víťaz súťaže a ak ju nedoplní nikto z oblasti, počet účastníkov bude opäť len šesť. A mužstvám už preteká pohár trpezlivosti. V takej súťaži jednoducho pokračovať nechcú a 5. lige Západ hrozí zánik.

„Obávame sa toho, že ostaneme v súťaži iba šiesti účastníci a taká liga jednoducho nie je atraktívna pre nikoho. V podstate chceme hrať naplnenú súťaž, kde bude figurovať 12 – 14 tímov,“ vysvetľoval na stretnutiach predseda klubu TJ Iskra Horné Orešany Miroslav Bujalka.

Aktuálny stav súťaže spočíva hlavne v neochote mužstiev z oboch oblastí postupovať do krajskej ligy. Aké na to majú dôvody? Práve to bolo témou diskusie, ktorú predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši absolvoval, ako na pôde ObFZ Senica, tak aj na pôde ObFZ Trnava. Ešte predtým však zvolal stretnutie aj so zástupcami účastníkov 5. Ligy Západ. „Šport je princíp súťaživosti a je úplne na mieste stále sa posúvať dopredu. Sám si z hráčskych čias pamätám na 5. ligu, ktorá mala solídnu úroveň a myslím si, že tak silné oblasti ako Trnava alebo Senica dokážu naplniť súťaž požadovanou kvalitou. V ich regiónoch dokonca hrajú ligové dorasty, takže mladých futbalistov je taktiež v okolí dosť,“ vyjadril sa tréner A-mužstva Piešťan Cyril Stachura.

Ideálnym modelom, ktorý zväz prezentoval na oboch stretnutiach zástupcov šiestych líg, je naplnenie súťaže na minimálny počet 12 účastníkov, kedy šesť zostávajúcich doplnia tri mužstvá z trnavskej a tri zo senickej najvyššej oblastnej súťaže.

Stretnutie na pôde ObFZ Senica. (zdroj: Jozef Komorný)

Stretnutia s klubmi

Na pôde Senice aj Trnavy prebiehali diskusie za prítomnosti predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho, ako aj predsedov oblastných zväzov Miroslava Gučeka (ObFZ Senica) a Vladimíra Hracha (ObFZ Trnava). Zástupcovia zväzov si zo strany klubov vypočuli, prečo je u mužstiev neochota postupovať vyššie. Na oboch stretnutiach odzneli viaceré dôvody, ako vyššie náklady na delegované osoby či cestovné, viac času stráveného samotným cestovaním, neistá situácia v niektorých mužstvách po pandémii, málo derby zápasov, nedostatok mládežníckych družstiev, ako aj chýbajúca kvalita v niektorých mužstvách, ktoré utrpeli hlavne pandemickou prestávkou.

Mnohí zástupcovia argumentovali aj tým, že úroveň futbalu v oblasti je výborná a mužstvám plne vyhovujúca s dostatočným počtom derby stretnutí a vysokou atraktivitou pre hráčov aj fanúšikov.

Na oboch stretnutiach nechýbali ani zástupcovia z 5. ligy, v Senici to bol hlavne Mokrý Háj, v Trnave zas Horná Krupá, Horné Orešany, Piešťany a Zvončín, ktorí prispeli do diskusie rôznymi argumentmi. Zdôrazňovali, prečo je piata liga kvalitou lepšia, aké výhody prináša a prečo by mali mužstvá postúpiť. Čím viac mužstiev z regiónu doplní ligu, tým viac vznikne pre mužstvá z oboch oblastí derby zápasov. Kluby taktiež poukazovali na úroveň delegovaných osôb, ktorá je na oveľa vyššej úrovni a napokon ani náklady na cestovné či delegované osoby nie sú pre kluby tak príliš finančne zaťažujúce.

Vypočuli si názory

Zo senickej oblasti prejavila na diskusii možný záujem o zaradenie do 5. ligy zatiaľ len Jablonica, jej zástupca však argumentoval nedostatočným futbalovým areálom na tak vysokú súťaž, čo si hneď po stretnutí prišiel osobne overiť na futbalový štadión Jablonice predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, ktorý tento argument vyvrátil.

Diskusia v senickej oblasti sa uzavrela so stanoviskom, že kluby dostali možnosť zvážiť túto možnosť a následne oblastný futbalový zväz preverí, aký je záujem zo strany klubov. Najvyššia liga v ObFZ Senica je naplnená až na dvadsať účastníkov a poslednú sezónu funguje novým modelom, kedy sú mužstvá rozdelené do dvoch skupín.

Historicky by do krajských súťaží patrili Slovan Šaštín, Spartak Stráže, Radošovce, Kopčany, Kúty, výkonnostne určite Hlboké i Rybky.

Stretnutie ObFZ Trnava na pôde ŠK Blava J. Bohunice. (zdroj: Martina Radošovská)

O deň neskôr prebehla rovnaká diskusia na štadióne ŠK Blava Jaslovské Bohunice, kde sa stretli zástupcovia oblastného a regionálneho zväzu s účastníkmi 6. ligy ObFZ Trnava a 5. ligy Západ. Oblastný zväz preveroval možný záujem klubov už pred samotným stretnutím.

Medzi potenciálnych záujemcov sa zaradili Pečeňady a Červeník, oba kluby však potrebujú zo strany zväzov garanciu, že súťaž bude naplnená na atraktívny počet účastníkov, aby boli spokojní aj hráči. V diskusii túto možnosť nezmietli zo stola ani Krakovany, ktoré už kedysi v 5. lige pôsobili a poznajú výhody súťaže. O tom, či sa tento záujem v kluboch pretaví aj do skutočnosti, ukážu až diskusie na úrovni vedení spomínaných klubov.

Aj na tomto stretnutí odzneli rôzne názory, problémy a argumenty klubov, ktoré sa od tých v senickej oblasti nelíšili. Rovnako aj táto diskusia bola ukončená apelom na mužstvá, aby si možnosti premysleli. Sekretár ObFZ Trnava klubom objasnil aj riziká, ktoré by rozpad 5. ligy priniesol pre oblasť. Okrem toho, že sa naruší kontinuita medzi postupom vyššie a vypadávaním zo 4. ligy, v najvyššej oblastnej súťaži vznikne pretlak, čo by viedlo k vypadávaniu hneď viacerých účastníkov v nasledujúcom súťažnom ročníku.

Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši (zdroj: Martina Radošovská)

Verí v záchranu ligy

„Dôkladne som si vypočul argumenty všetkých zúčastnených a musím najskôr povedať, že ma milo prekvapila účasť a záujem zástupcov klubov 5. ligy Západ, ktorí veľmi pozitívne rozprávali o súťaži. Z toho vidieť, že s úrovňou ligy sú spokojní, trápi ich však nízky počet účastníkov. K tomu smerovali aj naše diskusie so zástupcami klubov 6. líg v oboch oblastiach. Vypočuli sme si dôvody, prečo nemajú záujem postupovať a poinformovali sme ich o kvalitách a prínosoch krajskej súťaže. Som optimista a po troch stretnutiach, ktoré som absolvoval, verím, že 5. ligu Západ naplníme aspoň na minimálny počet dvanástich mužstiev. Vidím, že obe šieste ligy disponujú účastníkmi, ktorí spĺňajú podmienky 5. ligy,“ podelil sa s pocitmi po stretnutiach predseda ZsFZ Ladislav Gádoši.

Ako však podotkol, nerozumie dôvodom, prečo víťazi oblastných majstrovstiev nechcú postupovať vyššie. „Futbal a celkovo šport musí spĺňať určitú súťaživosť. Hráme ho preto, aby sme dosahovali dobré výsledky, víťazili a postupovali vyššie. Je to pre mňa často ťažko pochopiteľné, keď víťaz nemá záujem postúpiť do vyššej súťaže,“ pokračoval Gádoši.

Stále je však potrebné rátať aj s možnosťou, že snaha zväzov nepadne na úrodnú pôdu a 5. ligu Západ sa nepodarí zachrániť. Čo všetko by so sebou rozpad priniesol?

„Na oboch stretnutiach to zástupcovia oblastných zväzov povedali. Ak sa tieto mužstvá prihlásia do 6. ligy, povinnosťou zväzu je zaradiť ich, čím sa výrazne navýšia počty účastníkov a vznikne pretlak, ktorý zväzy budú musieť riešiť. Obzvlášť si to neviem predstaviť v senickej oblasti, kde je už teraz v najvyššej súťaži až 20 účastníkov a podobná situácia pravdepodobne vznikne aj v Trnave. Pre nás by to znamenalo vážne diskusie na úrovni výkonného výboru aj športovo-technickej komisie, kam mužstvá, ktoré budú chcieť zotrvať v krajskej súťaži, zaradiť aj v súlade s platnými stanovami, v ktorých platí územný princíp,“ uzavrel predseda ZsFZ.