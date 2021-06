V Hlohovci budú rekonštruovať dom kultúry. Zatvorený je už viac ako päť rokov

Mesto si môže opravy dovoliť vďaka dobrému hospodáreniu v minulom roku.

26. jún 2021 o 7:27 SITA

HLOHOVEC. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci vyčlenilo na návrh primátora Miroslava Kollára pri úprave rozpočtu na tento rok milión eur na rekonštrukciu Domu kultúry.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vďaka dobrému hospodáreniu

Prečítajte si tiež: Aj oázy zelene v Trnavskom kraji sa zapoja do Víkendu záhrad a parkov Čítajte

Na tieto účely pôjde 400-tisíc eur z rezervného fondu a 600-tisíc eur pôjde z peňazí pôvodne určených na nadstavbu jednej zo základných škôl v meste. Dom kultúry je pre zlý technický stav zatvorený už viac ako päť rokov.



„Ideme aktualizovať projektovú dokumentáciu, potom uvidíme, čo z toho vyjde. Ak by sa oprava zmestila do milióna eur, ideme do opravy,“ povedal na rokovaní poslaneckého zboru Kollár.

Pripustil, že možno bude 100-tisíc alebo 200-tisíc eur chýbať, v takom prípade požiada poslancov o vyčlenenie ďalších peňazí. Rekonštrukciu bolo možné podľa Kollára do rozpočtu zaradiť vďaka dobrému hospodáreniu mesta v minulom roku. Hlohovec napriek pandémii skončil rok 2020 s prebytkom 2,2 milióna eur.

Množstvo podujatí

Prečítajte si tiež: Veľkokapacitné centrá v kraji idú na plné obrátky: Zaočkovali už takmer 200-tisíc ľudí Čítajte

Dom kultúry, ktorý býval v Hlohovci dejiskom množstva veľkých kultúrnych podujatí, zatvoril na pokyn primátora Miroslava Kollára koncom roku 2015 vtedajší riaditeľ Mestského kultúrneho centra Jaromír Kratochvíl. Dôvodom bol havarijný stav elektroinštalácie, čo bol zasa dôsledok zatekajúcej strechy.



Dom kultúry v Hlohovci postavili ešte pred rokom 1989, pôvodne patril vtedajšiemu národnému podniku Drôtovňa Hlohovec. Bol miestom konania koncertov, divadelných predstavení, plesov, stužkových, tanečných zábav a ďalších podujatí. Postupne však chátral, až ho museli zatvoriť.



Čiastku 600-tisíc eur, ktorá bola pôvodne určená na nadstavbu Základnej školy Vilka Šuleka, chce samospráva najnovšie získať z externých zdrojov, napríklad z Plánu obnovy.