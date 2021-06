Na diaľnici D1 musia vodiči v najbližších dňoch rátať s obmedzeniami

Pozrite si prehľad obmedzení, aby ste sa vyhli obmedzeniam a kolónam.

25. jún 2021 o 11:10 TASR

BRATISLAVA. Na diaľnici D1 musia vodiči v najbližších dňoch rátať s obmedzeniami. Týkajú sa uzavretia D1 pri Triblavine počas noci, opravy podjazdu Lučivná a taktického cvičenia v tuneli Bôrik. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Písali sme Rodina z Jaslovských Bohuníc prišla o strechu nad hlavou, ľudia z dediny núkajú pomoc, FOTO Čítajte

V prípade Triblaviny bude pre umiestnenie portálov a finálneho osadenia zvislého dopravného značenia v diaľničnej križovatke potrebné počas nočných hodín úplne uzavrieť diaľnicu D1. Práce budú realizované výhradne v noci a doprava presmerovaná na cesty I/61 a II/503. Obmedzenie bude od piatka od 23.00 h do soboty (26. 6.) do 06.00 h. Od soboty od 23.00 h do nedele (27. 6.) do 06.00 h. Následne od piatka 2. júla od 23.00 h do soboty 3. júla do 06.00 h od a od soboty od 23.00 h do nedele 4. júla do 06.00 h.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cez víkend NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Štrba - Mengusovce v kilometri 310,500 315,500. Dôvodom je realizácia opravných prác na objektoch podjazdu Lučivná. Obmedzenie sa týka soboty (26. 6.) od 8.00 do 18.00 h (ľavý jazdný pás) a nedele (27. 6.) od 8.00 do 18.00 h (pravý jazdný pás).

NDS zároveň upozorňuje na taktické cvičenie v tuneli Bôrik, pre ktoré dôjde k úplnej uzávere diaľnice D1 v úseku Mengusovce - Jánovce vrátane tunela Bôrik. Obmedzenie bude v utorok (29. 6.) od 10.00 do 16.00 h. Trasa obchádzky povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit. Taktické cvičenie bude zamerané na precvičenie spolupráce záchranných zložiek a preverenie funkčnosti rádiového spojenia či presunu informácií medzi operátormi.