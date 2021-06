Je to hrozný pohľad, mamičky sa sťažujú na asociálov

V blízkosti detského ihriska na Prednádraží, vzadu pri trati, sa zgrupujú rôzni asociáli. Hlavnou príčinou problémov býva alkohol. Mestskí policajti tam denne chodia.

27. jún 2021 o 10:18 Peter Briška

TRNAVA. Problémy s neprispôsobivým asociálmi, ktorí namiesto pomoci či akejkoľvek prospešnej činnosti holdujú alkoholu, neobchádzajú ani Trnavu.

V letnom období sa zdržujú na periférii sídliska Prednádražie, kde okupujú lavičky detského ihriska pri trati. Hliadky mestských policajtov tam denne riešia podnety.

Hrozný pohľad

Do súkromnej správy na náš redakčný Facebook nám napísala zúfalá mamička z Prednádražia. To, čo popísala, by nechcel zažiť nikto z nás.