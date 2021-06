Spoznajte swapy, sú trendom budúcnosti

Na výmenných podujatiach si to, čo už človek nepotrebuje, vymení za niečo užitočné. Môže to byť oblečenie, domáce potreby, hračky, knihy či rastlinky.

21. jún 2021 o 15:29 (RED)

TRNAVA. Swapy, „výmenné podujatia”, sú komunitné akcie, ktorých princípom je vymeniť si niečo, čo už nepotrebujeme a doma nám zavadzia, za niečo užitočné, čo naozaj potrebujeme.

Takto si vieme vymieňať napríklad oblečenie, domáce potreby, hračky, knihy či rastlinky.

Čo najmenej odpadu

Cieľom swapu je, aby sa do obehu vrátilo čo najväčšie množstvo predmetov, ktoré by inak skončili v koši či zaberali priestor na našich policiach.

Zároveň si takto vytvoríme nový návyk – nekupovať nové. Zo swapu si teda odnesieme niečo nové, z čoho máme radosť, je to naozaj lacné a zároveň pre nás užitočné, no neplytváme prírodnými ani finančnými zdrojmi a nepodporujeme rýchlu módu a nadspotrebu.

Také swapy oblečenia sú skvelým spôsobom, ako si oživiť šatník a ušetriť. Za symbolické vstupné si môžete vybrať množstvo kusov kvalitného a krásneho oblečenia a z vášho prineseného oblečenia bude mať radosť zase niekto iný.

Vymieňanie hračiek

Swapy hračiek sú zasa skvelým spôsobom, ako deťom obmieňať hračky namiesto toho, aby sa nám doma hromadili a zavadzali. Pravidelným upratovaním, pretrieďovaním a darovaním hračiek vedieme deti okrem iného i k udržateľnosti a zmyslu pre komunitu.

V Trnave nájdete swapy napríklad v komunitnom reuse centre Baterkáreň. Počas sobôt si môžete prísť povymieňať oblečenie pre dospelých, hračky či oblečenie pre deti. Účasťou na týchto podujatiach sa stávate súčasťou zväčšujúcej sa svetovej komunity, ktorej záleží na životnom prostredí i na ľuďoch v komunite. Pridajte sa aj vy!

Pre viac informácií o swapoch a o ich pravidlách sa dozviete na baterkaren.sk.