Tradičný trnavský jarmok ani v tomto roku nebude

Dôvodom sú protipandemické opatrenia.

21. jún 2021 o 17:14 TASR

TRNAVA.Trnavská radnica v pondelok oznámila, že ani v tomto roku sa nebude pre protipandemické opatrenia konať Tradičný trnavský jarmok (TTJ). Podujatie podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej nahradia menšie podujatia.

„Hľadali sme možnosti, ako jarmok usporiadať a zároveň dodržať všetky preventívne opatrenia. Epidemiologická situácia sa síce, našťastie, zlepšuje, stále však platí povinnosť sledovať počet návštevníkov podujatí a zbierať ich kontaktné údaje. Nedá sa predpokladať, že by to malo byť v septembri inak. Veľké podujatie, ktoré do centra mesta lákalo tisícky ľudí, sme preto nahradili komornejšími, na ktorých je možné ustrážiť počet účastníkov a evidovať ich kontakty,“ vysvetlila Zuzana Bodišová, vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave a zároveň riaditeľka Organizačnej skupiny TTJ 2021.

Trnavčania aj návštevníci sa môžu v tradičnom termíne jarmoku medzi 9. a 12. septembrom tešiť na podujatie Stredovek pod hradbami v Sade Antona Bernoláka a Rozlúčku s letom v Mestskom amfiteátri.

Počas jarmočných dní tiež v centre mesta nájdu remeselníkov, ktorí im predvedú svoje jedinečné výrobky. Stánky budú rozmiestnené s dostatočnými rozstupmi a fungovať budú v režime ambulantného predaja.

Otázkou TTJ sa bude na svojom zasadnutí v utorok 29. júna zaoberať aj mestské zastupiteľstvo.

„V bežnom roku by sme už v tomto čase intenzívne pracovali na prideľovaní predajných miest a príprave mapy jarmočniska podľa plánu organizácie TTJ. Terajšia situácia je však iná, a preto je potrebné formálne zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva z februára, kde sa schválil termín jarmoku a jeho organizačné zabezpečenie v podobe, ktorá teraz nie je možná,“ doplnila Bodišová.