FOTO: Spartak si v úvode prípravy pripísal hladké víťazstvo

Jeden z gólov strelil aj navrátilec do tímu "andelov".

19. jún 2021 o 21:24 TASR

ČERVENÍK. Futbalisti fortunaligového FC Spartak Trnava zvíťazili v sobotnom prípravnom stretnutí nad FC Petržalka hladko 4:0.

Prístup k najnovším videám

Druhý gól strelil navrátilec do tímu "andelov" - stredopoliar Roman Procházka.

"So zápasom sme spokojní, lebo sme mali desať veľmi ťažkých tréningov. Bol to úvodný blok, kedy sme do toho zasa viac vhupli v tréningoch. Na začiatku bolo trochu vidno únavu, hráči boli tvrdí a mali aj nejaké straty. Malo to však svoju tvár, aj kvalitu a k tomu aj dobrý výsledok," povedal pre klubový web tréner Spartaka Michal Gašparík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Každý hral polčas preto, lebo sme kontrolovali nasadenie, aby sa nám hráči nezranili, lebo tréningy boli naozaj ťažké. Ukázalo nám to, že káder máme široký, kvalitný, konkurencia tu je a aj noví hráči sa relatívne rýchlo adaptujú na nové veci a tešíme sa z toho," dodal Gašparík.

Spartak Trnava - FC Petržalka 4:0 (2:0)

Góly: 6. Yusuf, 28. Procházka, 65. Yao, 68. Kolesár



Výsledky ďalších prípravných stretnutí:

FK Pohronie - ŠTK Šamorín 3:0 (1:0)

Góly: 45. Kasan, 52. Škrtel, 87. Dao

Góly: 45. Kasan, 52. Škrtel, 87. Dao ŠKF Sereď - MFK Skalica 0:3 (0:3)

Góly: 30. Voleský, 35. Mizerak, 37. Vašíček

Góly: 30. Voleský, 35. Mizerak, 37. Vašíček MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 4:3 (1:2)

Góly: 38. Sauer, 54. Owusu, 76. Ďuriš, 86. Gomola - 31. Galčík, 45. a 81. Špyrka

Prečítajte si aj FOTO: Spartak odštartoval letnú prípravu Čítajte

Prečítajte si aj Starší dorastenci trnavskej Lokomotívy vyhrali Memoriál Juraja Halenára Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí